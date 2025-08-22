A rápida ascensão de Erick Noriega, novo reforço do Grêmio

Há dois anos, Erick Noriega provavelmente não imaginava que, em tão pouco tempo, chegaria a um clube campeão do mundo. Em 2023, o novo volante do Grêmio disputava a segunda divisão do Campeonato Peruano pelo Universidad de San Martín.

— Erick Noriega, há um ano e meio, um pouco mais, esteve jogando na segunda divisão. Logo estava jogando em uma equipe de metade de tabela, que peleava na parte debaixo [Comerciantes Unidos]. E, na sequência, deu o salto para o Alianza Lima, onde deram oportunidade e ele aproveitou. Hoje o Alianza lamenta sua partida, mas também sabe que essas oportunidades passam uma vez só na vida — destaca Alex Maticorena, jornalista peruano, ao Lance!.

Zagueiro de origem, Noriega virou volante no Alianza Lima

Japonês naturalizado peruano, Noriega iniciou a carreira como zagueiro. No Alianza Lima, virou volante, e foi assim que chamou atenção do Grêmio justamente ao ajudar a eliminar o Tricolor Gaúcho da Copa Sul-Americana, nos playoffs disputados no último mês de julho.

Noriega marca Riquelme no jogo entre Alianza Lima e Grêmio pela Copa Sul-Americana. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

— É um jogador polivalente. Entendo que por isso o Grêmio o contratou. Já jogou como zagueiro. 'Pipo' Gorosito, o atual técnico do Alianza Lima, o fez jogar no meio-campo, como âncora. Não tem muitos gols, mas tem alguns, sabe muito se somar ao ataque — acrescenta Maticorena.

Em um ano no Alianza Lima, Noriega marcou três gols em 51 jogos. O Grêmio pagou US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões, pela cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do volante, que está em Porto Alegre-RS desde a última terça-feira (19).