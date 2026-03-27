Ingressos Fluminense x Corinthians: torcedores que foram ao jogo contra o Vasco ganham benefícios

O Fluminense inicia nesta sexta-feira (27), às 16h, a abertura do check-in de sócios para o duelo contra o Corinthians, marcado para a quarta-feira (1°), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A venda para o público geral começa na segunda-feira (30), enquanto os pontos físicos passam a comercializar ingressos na terça (31). O Fluminense liberou benefícios especiais aos torcedores que compareceram à partida do dia 18, contra o Vasco.

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Os sócios terão prioridade escalonada ao longo dos dias. Planos como Arquiba 100%, Maraca+ e Pacote Futebol abrem o acesso primeiro, seguidos por outras categorias até domingo (29). Para os torcedores que não são associados, a compra será liberada a partir das 10h de segunda-feira, tanto para a torcida do Fluminense quanto para visitantes, além do resgate de gratuidades.

A abertura das vendas segue a seguinte ordem de prioridade:

Sócios

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol –27/03 (sexta-feira), às 16h

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – 28/03 (sábado), às 16h

- Arquiba Raiz – 29/03 (domingo), às 10h

- Guerreiro – 29/03 (domingo), às 15h

Vendas em fluminense.futebolcard.com

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Público Geral e resgate de gratuidade: 30/03 (segunda-feira), às 10h

- Vendas para torcida do Fluminense: futebolcard.com

- Vendas para a torcida visitante: futebolcard.com

- Gratuidades para a torcida do Fluminense: gratuidade-fluminense.futebolcard.com

- Gratuidades para a torcida visitante: gratuidade-visitante.futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet: 01/04 (quarta-feira), ao fim do primeiro tempo da partida

O Fluminense disponibilizou benefícios especiais aos torcedores que compareceram à partida do dia 18, contra o Vasco. Em alguns casos, dependendo do plano, o torcedor poderá levar acompanhante sem custo adicional:

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- Plano Maraca+: pode levar 1 convidado com 100% de desconto.

- Plano Arquiba 100%: pode levar 1 convidado com 100% de desconto

- Plano Arquiba100% com convidados contratados: os convidados terão 100% de desconto no ingresso.*

*Essa regra também é válida para os planos Arquiba Família e Maracanã+ Família

- Plano Arquiba 75%: terá 100% de desconto no seu ingresso

- Plano Arquiba 75% com 1 convidado contratado: terá 100% de desconto no seu ingresso e no ingresso do convidado

-Plano Arquiba Raiz e Guerreiro: terão 100% de desconto no seu ingresso.

-⁠Pontuação: será concedido o bônus de 1.000 pontos no programa Sócio Futebol, para todos os sócios presentes na partida.

Os valores variam de acordo com o setor e o plano do torcedor. Para o público geral, os ingressos vão de R$ 50 (Leste Superior) até R$ 140 (Oeste), com opções de meia-entrada. Já o setor Maracanã Mais, que inclui serviço de alimentação, tem preço único de R$ 700. Para visitantes, os bilhetes custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia).

As gratuidades seguem disponíveis para públicos específicos, como crianças, idosos e pessoas com deficiência, mas exigem cadastro prévio e estão sujeitas à disponibilidade. O acesso ao estádio será exclusivamente via biometria facial, e os portões permanecerão abertos até o início do segundo tempo, conforme orientação das autoridades de segurança.

Relembre a última partida do Fluminense

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

Com o resultado, o Tricolor fica na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.

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O que vem por aí?

O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.