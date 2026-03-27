O Fluminense concluiu a negociação para a saída do atacante Santiago Moreno, que defenderá o Dallas FC até o fim de 2026. O colombiano se despediu do elenco tricolor e retorna à Major League Soccer em busca de mais espaço. A operação pode render ao clube carioca até 5,9 milhões de dólares (cerca de R$ 31 milhões). A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

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O acordo prevê pagamento de 660 mil de dólares (aproximadamente R$ 3 milhões) pelo empréstimo, além de uma cláusula de compra fixada em 5,3 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões). A diretoria vê a negociação como uma oportunidade de recuperar o investimento feito na contratação do jogador no ano passado.

Contratado em 2025 por cerca de 5,6 milhões de dólares (R$ 29 milhões na época), Santi não conseguiu corresponder às expectativas no futebol brasileiro. Em sete meses no clube, entrou em campo apenas 13 vezes e teve pouca participação efetiva, sem conseguir se firmar nem tecnicamente nem dentro da proposta tática da equipe.

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O atacante chegou ao time junto com Lucho Acosta, também da MLS. Na época, a expectativa interna era de que Santi se adaptaria com mais facilidade ao futebol brasileiro. Acosta era visto como uma aposta de maior risco. Na prática, aconteceu o contrário.

Nos bastidores, o clube tentou diferentes formas de auxiliar na adaptação do atleta. O Fluminense disponibilizou suporte psicológico e chegou a trazer familiares ao Brasil para facilitar a ambientação. Apesar do esforço interno e do acolhimento do elenco, o desempenho dentro de campo não evoluiu.

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A saída por empréstimo surge como solução para ambas as partes: o jogador busca retomar protagonismo, enquanto o Fluminense mantém a possibilidade de recuperar parte do investimento caso o atleta volte a se destacar no exterior. O Tricolor ainda não dispensa a possibilidade de integrar Santi Moreno mais uma vez ao elenco após o fim do empréstimo.

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Relembre a última partida do Fluminense

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

Com o resultado, o Tricolor fica na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.

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O que vem por aí?

O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).

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