Zubeldía compara Libertadores com Champions e projeta estreia do Fluminense

O Fluminense está de volta à Libertadores em 2026. Depois de ficar de fora em 2025, o Tricolor estreia contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela, na terça-feira (7), fora de casa. Além de enfrentar um adversário um adversário com bom desempenho no campeonato local, o Flu também tem a longa viagem como adversária. O tema da estreia a da competição em geral foi abordado pelo técnico Luis Zubeldía, em entrevista à FluTV.

continua após a publicidade

➡️ Ingressos Fluminense x Corinthians: torcedores que foram ao jogo contra o Vasco ganham benefícios

— Aqui na América do Sul, habitualmente a Copa Libertadores, diferentemente de uma Champions League, todo mundo fala que as viagens são um tema a se considerar. Então sempre que há um sorteio, eu faço a brincadeira de tirar o Fluminense e colocá-lo em outro grupo, e, no geral, todos os grupos são complicados. Se não é por uma coisa, é por outra. É verdade que há um pouquinho mais de viagens, mas o objetivo está claro, independentemente disso temos que classificar para ir em busca do título. É como se nas copas internacionais, Libertadores, você tivesse que ir passando por pequenas etapas para chegar a um objetivo — disse Zubeldía, que seguiu:

— O objetivo é classificar, depois será sair campeão. Mas temos que classificar. Para classificar temos que ir à Venezuela, que vai ser muito difícil porque é o primeiro jogo, porque eles também devem ter a expectativa de querer ganhar em casa, como todos os times. Então, ir como visitante à Venezuela e querer trazer os três pontos não é fácil para nenhuma equipe. Então vamos em busca disso e para isso temos que nos preparar bem.

continua após a publicidade

Relembre a última partida do Fluminense

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

Com o resultado, o Tricolor fica na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O que vem por aí?

O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.