Renato Paiva elogia torcida do Botafogo no clássico

O técnico Renato Paiva iniciou a entrevista coletiva, após o empate sem gols com o Flamengo, elogiando a presença da torcida Alvinegra no Maracanã, neste domingo (18). Com apenas 5% da carga total de ingressos, os torcedores lotaram o setor destinado aos visitantes e foram lembrados pelo comandante.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Vou começar pelo mais importante: a presença da nossa torcida fora de casa. Num clássico com as condições de segurança que os clássicos tem, tiveram coragem de vir atrás da nossa equipe e se fizeram ouvir durante os 90 minutos assim como a torcida do Flamengo. Em muitos momentos ouvimos a nossa torcida e jogar para esses torcedores é fantástico - disse Renato Paiva.

Questionado sobre o desempenho da equipe no clássico, Renato Paiva disse que a equipe controlou as ações, principalmente na segunda etapa e avaliou que faltou atitude no último terço do campo. Antes de finalizar, o treinador destacou que o empate foi justo.

continua após a publicidade

- Controlamos melhor o jogo no segundo tempo e acho que tivemos a melhor chance da partida. Mas faltou aquele plus no último passe, na última decisão, às vezes até em superioridade numérica... Poderíamos ter aproveitado melhor os contra-ataques, definido melhor as jogadas. Dei parabéns aos jogadores pela partida que fizeram. Não é um campo fácil e nem um adversário fácil de se enfrentar. Eles representaram dignamente o atual campeão da Série A do Brasil. A melhor chance do jogo foi nossa, poderíamos ter feito o gol, mas entendo que o empate foi justo - analisou.

Treinador elogia presença da torcida no Maracanã (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

De olho na Copa do Brasil

O Botafogo construiu uma larga vantagem no primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Capital-DF e define a classificação na próxima quinta-feira (22), às 21h30. O comandante Alvinegro ressaltou que vai em busca de outra vitória, mas não escondeu a necessidade em poupar jogadores.

continua após a publicidade

- Temos uma vantagem. Não aceito que esteja fechado, se não nem iríamos. Temos que ir com responsabilidade pelo clube que defendemos. Vamos para ganhar. Evidente que o calendário obriga a poupar. Hoje o Gregore e o Marlon demonstraram dificuldade. O Jair a mesma coisa, o Igor. Estamos arriscando. Tem um momento que tem que gerir sabendo que tem uma final em casa. Vamos tentar recuperar alguns jogadores lesionados. Vamos tentar fazer uma rotação responsável - finalizou.