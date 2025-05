David Ricardo celebra sequência no Botafogo: ‘Trabalho muito’

O Botafogo teve boa atuação defensiva neste domingo (18) e ficou no empate em 0 a 0 no clássico com o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O bom encaixe passou pela boa atuação do zagueiro David Ricardo, que deixou o gramado no segundo tempo com desconforto muscular. Ele exaltou a atuação da equipe no duelo, ainda que sem deixar o estádio com mais três pontos.

- Trabalho muito para isso, para esse tipo de jogo. A gente sabia que seria um jogo muito difícil, principalmente por ser na casa deles. Fizemos nosso jogo, mas infelizmente o resultado não foi o que a gente queria. Mas é agradecer pela oportunidade, aproveitando da melhor forma. É continuar trabalhando para estar ajudando o Botafogo - disse, em passagem pela zona mista.

David Ricardo assumiu a posição pelo lado esquerdo da defesa após a lesão de Alexander Barboza e tem dado conta do recado. Contratado junto ao Ceará, o camisa 57 do Glorioso celebrou sua primeira exibição no Maracanã.

- É o sonho de toda criança jogar no Maracanã. É a minha primeira vez aqui e fiquei muito feliz. Estava conversando com a minha família agora, parecia que eu estava em um sonho que eu não queria mais acordar. Logo num grande jogo, contra uma grande equipe.

A substituição por problema físico aconteceu aos 33 minutos da segunda etapa. David Ricardo reclamou de dores na parte posterior da coxa direita e deixou o campo para a entrada de Marçal. Na saída do Maracanã, o zagueiro informou que fará exames de imagem na reapresentação para melhor diagnóstico, mas acredita ser apenas o desgaste da sequência de compromissos.

O Botafogo vira a chave e foca na Copa do Brasil. O Glorioso volta a campo na quinta-feira (22), contra o Capital-DF, tendo classificação encaminhada para as oitavas de final após golear no jogo de ida pelo placar de 4 a 0.