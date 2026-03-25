Renato Kayzer celebra marca histórica na carreira e projeta ano do Vitória

O atacante Renato Kayzer alcançou uma marca histórica na carreira como atleta profissional no duelo entre Vitória e Mirassol, no último domingo (22). O jogador chegou aos 350 jogos oficiais e celebrou a conquista em entrevista ao Lance!.

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Revelado pelo Vasco da Gama em 2015, Kayzer rodou por clubes de menor expressão por três anos até chegar ao Cruzeiro. Depois da passagem pelo gigante de Minas, o centroavante passou por Atlético Goianiense, Chapecoense, Ponte Preta, América-MG, Athletico, Criciúma Fortaleza e Vitória, clube que defende em 2026.

Em entrevista ao Lance!, o atacante de 30 anos revelou que se sente realizado pela trajetória construída no futebol, mas ainda sonha em ser campeão brasileiro.

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— Ainda quero ganhar muito mais títulos, mas o maior sonho é ser campeão brasileiro. Quem sabe um dia — revelou Renato Kayzer.

Renato Kayzer comemora gol do Vitória contra o Atlético-MG (Foto: Jhony Pinho/Agif/Gazeta Press)

Temporada com o Vitória

Sob o comando de Jair Ventura, Renato Kayzer se tornou titular absoluto do Vitória e tem sido destaque na equipe em 2026. O atacante bate pênaltis e marcou um gol de falta no triunfo sobre o Atlético-MG no Campeonato Brasileiro. No papo com o Lance!, o centroavante apontou que o objetivo principal do clube tem que ser a permanência na Série A.

— Primeiramente precisamos pensar em fazer a pontuação para se manter na elite do futebol. Depois, quando atingirmos o número, aí, sim, pensamos em fazer coisas maiores — analisou o atacante.

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Gol e jogo mais importante da carreira

A entrevista com o Lance! também tocou no lado emocional de Renato Kayzer, que visitou momentos importantes da carreira.

— Dos meus 350 jogos, acho que o mais importante até hoje foi o da final da Sul-Americana com o Athletico Paranaense. Já o gol foi meu primeiro como profissional, porque era um sonho desde pequeno de ser atleta — revelou o atacante do Leão.

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