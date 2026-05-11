Roger Machado completa dois meses no São Paulo entre pressão e incertezas

A derrota por 3 a 2 para o Corinthians marcou os dois meses de Roger Machado no comando do São Paulo. São 60 dias de trabalho de um treinador que convive com pressão desde o anúncio, cenário impulsionado pela forma como chegou ao clube, pelas incertezas da torcida e pela falta de espaço para consolidar confiança junto ao torcedor tricolor.

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A noite do técnico, mais uma vez, esteve longe do ideal. O São Paulo sofreu desde os primeiros minutos e viu Raniele abrir o placar antes dos 15, após cobrança de escanteio no primeiro pau pelo lado direito. A jogada expôs uma falha defensiva que, na visão dos próprios jogadores, não poderia ter acontecido.

Luciano ainda encontrou o empate ao aproveitar vacilo de Raniele e Hugo Moura, mas a produção ofensiva praticamente parou por ali. No segundo tempo, o São Paulo teve dificuldade para criar, pouco ameaçou e não conseguiu encontrar caminhos para reagir.

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Alguns problemas recorrentes no trabalho de Roger voltaram a aparecer e seguem como alvo de críticas. A facilidade para sofrer gols em momentos de instabilidade, o meio-campo sobrecarregado, desta vez com Bobadilla e Danielzinho, além da ausência sentida de Marcos Antonio. Taticamente, o Tricolor foi superado e ficou vulnerável durante boa parte do clássico.

Roger Machado viu a equipe exposta ainda no primeiro tempo, mas não promoveu mudanças no intervalo e tampouco reagiu de imediato após sofrer mais dois gols. A demora nas respostas aumentou a insatisfação e reforçou o ambiente de cobrança em torno do treinador.

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(Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Números de Roger Machado

Mesmo sabendo dos pontos a serem ajustados, número por número, o desempenho de Roger está na média. Nestes dois meses de São Paulo, são 16 jogos na temporada, o desempenho soma sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas, o que representa aproveitamento total de 52,1%.

Roger Machado teve sua última passagem pelo Internacional, encerrando com aproveitamento de 55,71%. No período, comandou a equipe em 73 partidas, somando 34 vitórias, 20 empates e 19 derrotas.

Ponto de virada pode ser nesta semana

Mesmo convivendo com oscilações de desempenho e ainda sem vencer clássicos, Roger Machado pode ter nesta quarta-feira uma oportunidade importante de virada na relação com a torcida.



O São Paulo enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, com a vantagem mínima construída na ida. Uma classificação pode aliviar a pressão sobre o treinador e marcar um novo momento no trabalho, justamente em uma cidade simbólica, onde Roger iniciou sua trajetória no futebol.