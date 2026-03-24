Grafite analisa disputa pela camisa 9 da Seleção

O ex-atacante Grafite acredita que a Seleção Brasileira ainda busca um dono para a camisa 9 às vésperas de mais uma Copa do Mundo. Em entrevista ao jornalista João Pedro Sombra, do Lance! durante o Rio Fut Summit, realizado nesta segunda-feira (23), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o ex-jogador analisou o momento do setor ofensivo e apontou a ausência de um centroavante incontestável no elenco.

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— Ainda não tem, o Carlo Ancelotti não encontrou esse nove ainda. — afirmou Grafite, ao ser questionado sobre quem seria o camisa 9 da Seleção.

Segundo o ex-atacante, o cenário atual oferece opções, mas nenhuma delas se firmou como titular absoluta. Ele citou nomes como Endrick, João Pedro, Matheus Cunha e Pedro, além de destacar a boa fase de Igor Thiago no futebol europeu.

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— A gente tem jogadores que podem fazer essa função, mas hoje não existe esse nome certo. Talvez nessa convocação, com esse período de treinos, ele consiga encontrar — explicou.

Grafite também avaliou que, diante dessa indefinição, o treinador pode até optar por um modelo sem um centroavante fixo.

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Grafite marcou época no São Paulo (Foto: Divulgação)

— Hoje, no esquema do Ancelotti, ele talvez não montaria um Brasil com um camisa 9 justamente por não ter essa peça definida — analisou.

Mesmo sem um titular consolidado, o ex-jogador acredita que a presença de um atacante de ofício será inevitável na lista final para o Mundial.

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— Certamente ele vai levar um camisa 9. Não tem como. A dúvida é quem será — completou.

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Ao relembrar sua própria trajetória, Grafite citou a convocação para a Copa de 2010 como exemplo de como boas temporadas podem abrir espaço na Seleção. Ele ainda destacou o histórico brasileiro na posição, com nomes como Romário, Ronaldo, Bebeto e Careca, ressaltando o peso da tradição.

— O Brasil sempre teve grandes centroavantes, mas hoje vive um momento diferente. Ainda estamos na expectativa de quem pode assumir esse papel — concluiu.

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