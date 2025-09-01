Renato Gaúcho agradece presente e manda recado a Neymar: ‘Merecia ser convocado’
Técnico do Fluminense ganha camisa do atacante do Santos após duelo pelo Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, recebeu de Neymar uma camisa autografada após a partida contra o Santos, no último domingo (31). Nas redes sociais, o treinador agradeceu o gesto e elogiou o atacante, afirmando que ele merecia ter sido convocado para a Seleção Brasileira.
Relacionadas
- Fluminense
Renato Gaúcho projeta trunfo após Santos x Fluminense: ‘O melhor treinamento’
Fluminense31/08/2025
- Santos
Neymar opina sobre ausência da Seleção; Thiago Silva defende
Santos31/08/2025
- Fora de Campo
Dublador flagra ‘ameaça’ de Ganso após atitude de Neymar em Santos x Fluminense
Fora de Campo01/09/2025
➡️ Promessas de clubes cariocas participam de treino com a Seleção na Granja Comary
— Feliz em rever meu amigo e ainda mais feliz em vê-lo jogando bem. Estou na torcida pelo seu retorno à seleção brasileira. O Brasil precisa de você. Fisicamente e tecnicamente você já está recuperado e, na minha opinião, já merecia ter sido convocado — escreveu Renato.
O jogo foi o segundo encontro entre a equipe de Renato e Neymar nesta temporada. No primeiro, no Maracanã, o Flu venceu por 1 a 0, com gol de Samuel Xavier, que marcou o confronto direto com o camisa 10.
Embora nunca tenham trabalhado juntos, Renato e Neymar mantêm boa relação. O técnico quase teve a chance de comandar o atacante neste ano, quando o Fluminense negociou a contratação do jogador para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. As tratativas avançaram em junho, mas, segundo o estafe do atleta e o presidente Mário Bittencourt, Neymar optou por dedicar o período à recuperação de lesões.
Além do treinador, outros quatro jogadores do elenco — Julio Fidélis, Lavega, Lezcano e Bernal — também foram presenteados com camisas do camisa 10 após a partida.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias