Dublador flagra ‘ameaça’ de Ganso após atitude de Neymar em Santos x Fluminense

Um dublador flagrou uma 'ameaça' de Paulo Henrique Ganso depois de uma atitude do Neymar em Santos x Fluminense. A partida válida pelo Campeonato Brasileiro foi disputada neste domingo (31), na Vila Belmiro, e terminou sem gols.

Sem brillho de Neymar, Santos x Fluminense empataram em 0 a 0. Com o empate, o Alvinegro estacionou na tabela e segue apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. O Fluminense, que não teve a semana livre para treinos por causa da Copa do Brasil, desperdiçou a oportunidade de se aproximar do G-6.

Com atuação discreta, o destaque de Neymar em Santos x Fluminense foi uma reclamação dele com o árbitro Wilton Pereira Sampaio. O camisa 10 do Peixe esbraveja, grita na cara do árbitro, e é punido com cartão amarelo. Depois disso, ele ainda chutou uma bola na direção do Wilton.

A atitude revoltou Paulo Henrique Ganso, que foi cobrar o árbitro tentando cavar uma expulsão do ex-companheiro de equipe. O dublador Velloso, em seu perfil do x, revelou detalhes do papo.

- Ele chutou a bola, ele chutou a bola, professor. Eu vou chutar a bola também - esbravejou Ganso.

- Você quer ver? Você quer ver? É uma vergonha - respondeu Neymar em Santos x Fluminense.

Neymar em Santos x Fluminense (Foto: Jota Erre/AGIF)

Veja outras dublagens de Neymar em Santos x Fluminense

Como foi o jogo

O Santos começou a partida mais à vontade, tendo Neymar como maestro. O camisa 10, que retornou de suspensão e se recuperou de um edema na coxa, chamava o jogo e pedia constantemente o apoio da torcida.

Apesar do maior volume ofensivo, especialmente pelas laterais, a primeira finalização foi do Fluminense: aos três minutos, Santi arriscou de fora da área, mas Gabriel Brazão defendeu com segurança.

Caballejo, novidade no ataque santista, respondeu aos oito minutos em boa jogada construída com Neymar. Pouco depois, Guilherme quase abriu o placar em uma jogada de destaque: livre na área, ele driblou os adversários e finalizou, mas o gol foi anulado por impedimento.

O Fluminense, desfalcado e com moral abalada após perder a invencibilidade de sete jogos, conseguiu conter as investidas santistas no primeiro tempo. Serna acertou a trave em chute perigoso, enquanto Cano e Santi também criaram chances, parando na boa atuação de Zé Ivaldo.

Antes do intervalo, o Flu voltou a assustar com uma tentativa de bicicleta de Cano e uma chegada perigosa de Thiago Silva.

Pelo Santos, Guilherme teve duas boas oportunidades: primeiro, após troca de passes com Zé Rafael pela esquerda, finalizou para fora da rede; depois, recebeu de Neymar e tentou uma cavadinha, mas não teve sucesso.

No segundo tempo, o Santos iniciou os minutos finais com mais velocidade e chegou com perigo logo aos dois minutos, em um desvio de cabeça de Luan Peres. Pouco depois, Fábio precisou trabalhar para espalmar um chute de Rollheiser após cobrança de falta de Neymar. Na sobra, Guilherme finalizou de primeira, mas o goleiro do Fluminense voltou a salvar.

Com a queda de produtividade do Peixe, a torcida pediu a entrada do atacante Robinho Jr. Entretanto, as primeiras alterações de Juan Pablo Vojvoda foram as entradas de Deivid Washington e João Schmidt, nas vagas de Caballejo e Rincón.

Renato Gaúcho, por sua vez, promoveu as entradas dos ex-santistas Soteldo e Ganso, que foram vaiados pela torcida ao substituírem Lucho Acosta e Santi Moreno.

O time carioca encontrou dificuldades para armar contra-ataques, enquanto Rollheiser e Guilherme aproveitavam os espaços para tentar abrir o placar para o Santos. Neymar, capitão do time, passou a reclamar com mais frequência das decisões do árbitro Wilton Pereira Sampaio.

Guilherme, que havia ficado fora do último jogo por conta de cobranças da torcida, foi aplaudido ao deixar o gramado para dar lugar a Tiquinho Soares. Mayke, sentindo dores, também foi substituído por Igor Vinícius. No lado tricolor, Hércules e Otávio entraram nas vagas de Thiago Santos e Martinelli. O Santos quase marcou aos 31 minutos, mas Fábio fez uma grande defesa.

Em um duelo de “times amigos” — que recentemente negociaram o empréstimo de Neymar para o Mundial de Clubes —, o jogo decepcionou as torcidas, sem grandes emoções. Houve ainda um momento de tensão quando Neymar levou cartão amarelo por reclamação; Ganso tentou apaziguar os ânimos, mas o camisa 10 não aceitou a intervenção do ex-companheiro.

O apito final trouxe um silêncio geral à Vila Belmiro, reflexo da frustração da torcida santista com a atuação apagada de Neymar e com o gol de Tiquinho Soares anulado nos acréscimos.