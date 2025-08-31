Renato Gaúcho projeta trunfo após Santos x Fluminense: ‘O melhor treinamento’

O Santos e o Fluminense ficaram no empate por 0 a 0 neste domingo (31), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Renato Gaúcho falou sobre o período da Data Fifa em entrevista coletiva. Para o treinador, o período de descanso será o melhor treinamento para os jogadores.

- O melhor treinamento pra gente agora vão ser esses quatro dias de folga que os jogadores vão ter. Todos os grupos tiveram férias, o meu grupo não teve férias, não teve folga, então esses quatro dias vão ser os melhores treinamentos. Eles vão descansar a cabeça, curtir a família. Na sexta-feira a gente volta e pensa no jogo diante do Bahia.

Santos x Fluminense

O jogo marcou a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda no Peixe, que foi ovacionado pela torcida na entrada do gramado.

Com o empate, o Alvinegro estacionou na tabela e segue apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

O Fluminense, que não teve a semana livre para treinos por causa da Copa do Brasil, desperdiçou a oportunidade de se aproximar do G-6.

No fim da partida, Tiquinho Soares chegou a marcar para o Santos, mas o gol foi anulado, aumentando a frustração da torcida santista, que esperava não apenas os três pontos, mas também uma boa atuação de Neymar. O camisa 10, que retornou de suspensão, ainda recebeu cartão amarelo após discutir em campo com o amigo Paulo Henrique Ganso.

Respostas de Renato Gaúcho

Saída de Cano e entrada de Igor Rabello

- Você viu um jogo totalmente diferente do que eu vi, mas eu vou te explicar. Entraram Otávio e Thiago; Saíram Martinelli e Hércules. O Hércules já tinha me pedido pra sair um pouco antes, e o Martinelli também. O Hércules estava com o quarto amarelo, o Neymar estava fazendo boas jogadas… Eu tive que trocar os dois porque só tinha uma parada. Vou te explicar o porquê: o Vojvoda colocou dois atacantes altos de área, e eles tinham mais dois zagueiros altos de área. Eu não abri mão de jogar cedo, não. Eu botei o Igor faltando sete ou oito minutos, antes que eu tomasse um gol de bola parada - que eu acabei tomando, diga-se de passagem, mesmo com ele em campo. Imagina se eu não tivesse ele em campo. O gol foi impedido. Chega um determinado momento que você tem que saber sofrer. O Vojvoda começou a colocar atacantes, o Santos começou a empurrar a gente lá pra trás. É óbvio que o treinador colocou mais um zagueiro, mais um jogador alto, pra que a gente não tome gol de bola parada. Então, do momento que você falou que eu abri mão de jogar cedo… O que seria cedo pra você?

Santi Moreno titular

- O Santi Moreno, mais cedo ou mais tarde, tinha que começar na partida. Conversei bastante com ele ontem, ele já tá adaptado com os companheiros. Perguntei se ele se sentia bem pra começar na partida e ele disse que sim, que se sentia bem. É normal, todo estrangeiro precisa de adaptação, mas essa adaptação ele vai pegar durante os treinos e durante os jogos. Por isso eu optei pra que ele começasse na partida. O Lucho Acosta, contra o Bragantino, já tinha ido muito bem. Tinha feito até o gol. Hoje ele vem treinando bem também e recebeu uma oportunidade. Não gosto de ficar falando individualmente se foi bem ou se foi mal. Acho que o que prevaleceu foi a atitude do meu time durante o tempo todo. Nós brigamos, lutamos contra um adversário perigoso que precisava dar resultado. E conseguimos um ponto importante fora de casa.

Data Fifa

- O melhor treinamento pra gente agora vão ser esses quatro dias de folga que os jogadores vão ter. Todos os grupos tiveram férias, o meu grupo não teve férias, não teve folga, então esses quatro dias vão ser os melhores treinamentos. Eles vão descansar a cabeça, curtir a família. Na sexta-feira a gente volta e pensa no jogo diante do Bahia.

Cano ou Everaldo

- Meu time não tem titular, eu tenho um grupo. Exatamente porque a cada três dias o meu time tem que estar em campo. Vocês viram hoje que meu time estava bastante desgastado. Se eu não mudar de pé, se eu não trocar o jogador, não é só lá na frente não, em outras posições também. Coloquei o Samuel dois jogos seguidos, ia pro terceiro jogo e serviu no que deu. Quem tem as informações é o treinador dentro do clube. Quem conhece o jogador no dia-a-dia é o treinador com os jogadores. Quando o treinador tira um jogador e coloca outro, é por uma opção tática ou principalmente num momento como esse, por um desgaste. Eu não posso colocar o mesmo jogador em todos os jogos. Se eu tenho três grandes jogadores na frente (Cano, Everaldo e John Kennedy), por que eu vou preservar somente um? Eu faço o rodízio deles, todos eles estão tendo oportunidade e eu estou satisfeito com todos eles.