Renato Augusto receberá homenagens antes do duelo entre Corinthians e Flamengo, neste domingo (28), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-meia, que coleciona passagens pelos dois clubes, é esperado na Neo Química Arena, palco do duelo marcado para às 20h30 (de Brasília).

O ex-jogador anunciou a aposentadoria dos gramados no dia 18 de setembro. Com 37 anos, o carioca que cresceu ao lado do Maracanã, no Rio de Janeiro, reencontrará duas torcidas que defendeu durante sua carreira.

A tendência é que entre em campo antes do confronto, ao lado de seus familiares, para sentir o carinho da Fiel. Em entrevista ao 'ge.globo', o ex-jogador revelou que está ansioso em apresentar a Neo Química Arena ao seu filho, que ainda está escolhendo o seu time do coração.

— Eu quero levá-lo à arena. Ele não precisa resolver nada (sobre o time que vai torcer). Quando chegar lá, você vai entender. É aquele lugar mágico. Acho que ele vai acabar sendo corintiano — disse o ex-jogador de Corinthians, Flamengo e Seleção Brasileira.

Renato Augusto se aposentou dos gramados (Foto: Gilson Junio/AGIF)

Nascido na Gávea

Renato Augusto foi revelado pelo Flamengo, em 2006. Logo em seu primeiro ano como profissional, vestiu a camisa 10 do Rubro-Negro e foi peça importante na conquista da Copa do Brasil daquele ano, conquistado sobre o Vasco da Gama.

O ex-meia deixou o Flamengo em 2008, quando se transferiu para o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Renato Augusto, que chegou ao clube com 11 anos, fez 89 jogos pelo Mengão.

Ídolo da Fiel

Renato Augusto deixou a Alemanha para defender o Corinthians em 2013. No Parque São Jorge, viveu o auge de sua carreira. Em sua primeira passagem, que durou até 2015, conquistou três títulos: o Paulistão e a Recopa Sul-Americana em 2013, e o Brasileirão de 2015, quando foi um dos melhores jogadores do torneio.

O ex-jogador atuou na China, chegou a defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, e voltou ao Corinthians em 2021. O atleta permaneceu no clube até 2023. Mesmo sem títulos, foi uma das referências da equipe, que não vivia em grande momento, e caiu, ainda mais, nas graças da Fiel. Somando as duas passagens, Renato Augusto fez 288 partidas com a camisa alvinegra.

