Vidente crava resultado de Corinthians x Flamengo

Corinthians e Flamengo se enfrentam, neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o vidente Luis Filho, do canal Renascer das cartas, no Youtube, previu uma vitória da equipe do técnico Filipe Luís.

O tarólo previu que o time a equipe alvinegra precisará entrar em campo de forma atenta. Ele chamou atenção para possíveis oscilações do time, que podem comprometer o resultado final. Assim, o sistema defensivo precisará ficar com a atenção dobrada para neutralizar o adversário.

Por outro lado, Luis Filho apontou que o Flamengo deve conseguir ter boas ações ofensivas dentro de campo. Ele destacou que as ações devem resultar em gols para o time de Filipe Luís. O vidente também apontou substituições importantes ao longo dos 90 minutos.

De uma fora geral, o tarólogo previu um jogo tranquilo, bem jogado e com chances de muitos gols. Ele revelou que a chance de empate é pequena, e que, o amplo favoritismo para a partida é do Rubro-Negro.

Corinthians x Flamengo

As equipes se enfrentam, neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente os dois clubes brigam por pontos na parte de cima da tabela de classificação.

De um lado, o Corinthians ocupa a 10ª colocação, com 29 pontos somados até aqui no torneio. Do outro, o Flamengo é o atual líder, com 51 pontos. Para se assegurar na ponta da tabela, a equipe de Filipe Luís precisa vencer a partida.