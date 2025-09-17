menu hamburguer
Card de Messi bate recorde e supera o de Pelé em venda milionária

Item da coleção Panini “Mega Cracks” da primeira temporada do craque argentino alcança valor histórico

Lionel Messi na temporada 2004 pelo Barcelona
imagem cameraLionel Messi na temporada 2004 pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
09:18
  • Matéria
  • Mais Notícias

A plataforma Fanatics Collect confirmou que um torcedor anônimo pagou R$ 8 milhões por um card raro de Lionel Messi, referente à sua primeira temporada como atleta profissional do Barcelona. O valor supera o recorde anterior, de R$ 7,1 milhões, estabelecido por uma carta de Pelé vendida em 2022.

Segundo especialistas, o card de Messi recebeu nota máxima em critérios de conservação e autenticidade. O item faz parte da coleção da Panini, “Mega Cracks”, e retrata o craque argentino com o uniforme do Barcelona na temporada 2004/05, quando tinha 16 anos.

A Fanatics Collect atua como uma plataforma que conecta compradores e vendedores de cards colecionáveis e memorabilia, oferecendo anúncios e leilões com preços fixos. Com milhares de opções, que vão desde cards de esportes e TCG até quadrinhos, videogames e itens raros, a plataforma reúne uma comunidade global de colecionadores, proporcionando novas formas de colecionar e negociar itens de interesse.

Além de Messi e Pelé, outras lendas do esporte como Kobe Bryant, LeBron James e Shohei Ohtani.

(Foto: Divulgação / Fanatics Collects)
(Foto: Divulgação / Fanatics Collects)

Passagem de Messi pelo Barcelona e sequência da carreira

Pelo Barcelona, o argentino anos conquistou quatro títulos de Uefa Champions League e 10 edições de LaLiga, além de 672 gols marcados em 778 jogos disputados pelo clube da Catalunha, entre 2004 e 2021.

Após deixar o Barcelona em 2021, Messi teve uma passagem discreta pelo Paris Saint-Germain antes de se transferir, em 2023, para o Inter Miami, nos Estados Unidos. A mudança marcou também uma nova fase na carreira do argentino, com maior envolvimento em projetos comerciais e estratégicos, incluindo uma eventual participação societária no clube norte-americano.

Pela Argentina, o camisa 10 conquistou a Copa do Mundo de 2022, duas Copas Américas (2021 e 2024) e a Finalíssima (campeões da Eurocopa e da Copa América).

