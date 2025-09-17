Card de Messi bate recorde e supera o de Pelé em venda milionária

A plataforma Fanatics Collect confirmou que um torcedor anônimo pagou R$ 8 milhões por um card raro de Lionel Messi, referente à sua primeira temporada como atleta profissional do Barcelona. O valor supera o recorde anterior, de R$ 7,1 milhões, estabelecido por uma carta de Pelé vendida em 2022.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Segundo especialistas, o card de Messi recebeu nota máxima em critérios de conservação e autenticidade. O item faz parte da coleção da Panini, “Mega Cracks”, e retrata o craque argentino com o uniforme do Barcelona na temporada 2004/05, quando tinha 16 anos.

A Fanatics Collect atua como uma plataforma que conecta compradores e vendedores de cards colecionáveis e memorabilia, oferecendo anúncios e leilões com preços fixos. Com milhares de opções, que vão desde cards de esportes e TCG até quadrinhos, videogames e itens raros, a plataforma reúne uma comunidade global de colecionadores, proporcionando novas formas de colecionar e negociar itens de interesse.

continua após a publicidade

Além de Messi e Pelé, outras lendas do esporte como Kobe Bryant, LeBron James e Shohei Ohtani.

(Foto: Divulgação / Fanatics Collects)

Passagem de Messi pelo Barcelona e sequência da carreira

Pelo Barcelona, o argentino anos conquistou quatro títulos de Uefa Champions League e 10 edições de LaLiga, além de 672 gols marcados em 778 jogos disputados pelo clube da Catalunha, entre 2004 e 2021.

Após deixar o Barcelona em 2021, Messi teve uma passagem discreta pelo Paris Saint-Germain antes de se transferir, em 2023, para o Inter Miami, nos Estados Unidos. A mudança marcou também uma nova fase na carreira do argentino, com maior envolvimento em projetos comerciais e estratégicos, incluindo uma eventual participação societária no clube norte-americano.

continua após a publicidade

Pela Argentina, o camisa 10 conquistou a Copa do Mundo de 2022, duas Copas Américas (2021 e 2024) e a Finalíssima (campeões da Eurocopa e da Copa América).