O CRB recebeu uma proposta do Casa Pia, de Portugal, pelo meio-campista Crystopher. A oferta gira em torno de quase R$ 2 milhões, mas as tratativas não avançaram após divergências entre o clube alagoano e o Boavista-RJ, detentor dos direitos econômicos do atleta. As informações foram apuradas pelo Lance!.

Crystopher está emprestado ao CRB, que possui opção de compra previamente acordada até o fim de 2026. No entanto, diante da proposta vinda do futebol português, o Boavista passou a pedir valores superiores aos previstos inicialmente, o que impediu um acordo entre as partes até o momento.

O interesse do Casa Pia reforça o bom momento vivido pelo meio-campista, que vem acumulando atuações consistentes nas últimas temporadas. Em 2024, Crystopher foi um dos destaques do Campeonato Carioca pelo Boavista, com três gols e sete assistências, ajudando a equipe a chegar ao vice-campeonato da Taça Rio. Na sequência, teve passagens por Paysandu e pelo União Leiria, com três gols e sete assistências em Portugal, antes de retornar ao futebol brasileiro.

Crystopher no CRB

Desde que chegou ao CRB, em julho do ano passado, o atleta disputou 29 partidas e assumiu a titularidade a partir do início do segundo turno da Série B de 2025, com 21 jogos como titular até aqui. Em 2026, Crystopher segue como uma das principais peças do elenco regatiano e também do Campeonato Alagoano, somando uma assistência, uma participação direta na criação de gol, um prêmio individual de melhor em campo e duas presenças em seleções da rodada, números que ajudam a explicar a valorização e o interesse do mercado internacional.

