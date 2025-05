Relembre os últimos duelos entre Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam domingo (1º), às 19h30, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto direto pela liderança. O Verdão é o líder, com 22 pontos, e a Raposa está em terceiro lugar, com 20 – para alcançar o primeiro lugar, o time celeste, além de vencer, precisa contar com tropeço do Flamengo, que tem 21 pontos e recebe o Fortaleza, no Maracanã, também no domingo (1º), às 18h30.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O momento das duas equipes é bem diferente daquele dos últimos três duelos disputados no Mineirão. Nessas partidas, sempre havia um forte desequilíbrio entre os adversários. Em 2019, o Cruzeiro foi rebaixado para a Série B no jogo contra o Palmeiras. Em 2023, o Verdão foi campeão brasileiro diante da Raposa. E, no ano passado, enquanto o time paulista ainda brigava pelo título, a equipe celeste via reduzirem as chances de se classificar para a Libertadores.

Derrota para o Palmeiras em 2019 marcou o primeiro rebaixamento do Cruzeiro (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium)

Pelo Brasileiro de 2019, Cruzeiro e Palmeiras se enfrentaram na última rodada, em 8 de dezembro, no Mineirão. A Raposa estava ameaçada pelo inédito rebaixamento para a Série B e, com a derrota por 2 a 0, terminou em 17º lugar, não conseguindo se manter na elite do futebol brasileiro. Mesmo com a vitória, o Palmeiras não ultrapassou o Santos e terminou o campeonato em terceiro lugar – o Flamengo foi o campeão.

continua após a publicidade

Os dois gols do Verdão foram marcados no segundo tempo, por Zé Rafael e Dudu. O jogo foi interrompido antes do tempo normal, por falta de segurança, devido a tumulto provocado pela torcida do Cruzeiro nas cadeiras. O treinador da Raposa era Adilson Batista.

Endrick fez o gol do Palmeiras no empate com o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileirão de 2023 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

No ano em que voltou à Série A, 2023, o Cruzeiro voltou a enfrentar o Palmeiras na última rodada do Brasileiro, no Mineirão. Com o empate por 1 a 1, em 6 de dezembro, o Verdão conquistou o 12º título brasileiro. A Raposa, sob o comando de Paulo Autuori, terminou em 14º lugar. Os gols do jogo foram de Endrick, para o Palmeiras, e Nikão, para os donos da casa.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro e Palmeiras fazem duelo de invictos domingo (1º), no Mineirão

Jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, no ano passado, não teve torcida no Mineirão

No ano passado, mais uma vez, o confronto no Mineirão foi disputado no fim do campeonato, mas agora na penúltima rodada. A partida foi realizada com portões fechados, por determinação da CBF, após o Ministério Público de Minas Gerais solicitar torcida única por causa de violentos confrontos recentes entre torcedores de Cruzeiro e Palmeiras.

No dia 4 de dezembro, o time paulista venceu por 2 a 1, de virada. Matheus Pereira marcou para a Raposa, e Maurício e Estevão, de falta, viraram. Com a vitória, o Palmeiras, três pontos atrás do líder (e futuro campeão) Botafogo, manteve as chances de conquistar o título. O Cruzeiro, do técnico Fernando Diniz, ficou um ponto atrás do Bahia, na nona colocação, e não conseguiu tirar a diferença na última rodada, na briga pela última vaga na Copa Libertadores de 2025.