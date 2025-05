Cruzeiro quer voltar à liderança do Brasileiro após mais de 10 anos

Ao término da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite de domingo (1º), o Cruzeiro poderá estar de volta à liderança da competição depois de mais 10 anos. Desde que foi campeão brasileiro pela quarta vez em 2014, a Raposa nunca mais voltou ao primeiro lugar da classificação de uma edição do Brasileirão.

Mesmo com esse longo período de jejum, o Cruzeiro é o terceiro clube que mais liderou o Brasileirão de pontos corridos. Desde 2003, a equipe celeste ficou na primeira colocação em 107 rodadas, atrás de Corinthians, com 130, e Palmeiras, com 121, incluindo as deste ano (veja a relação abaixo).

Para alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro de 2025, o Cruzeiro, terceiro colocado, terá de derrotar o Palmeiras, no Mineirão, às 19h30, e contar com tropeço do Flamengo diante do Fortaleza, no Maracanã, às 18h30. Assim, a Raposa chegará aos 23 pontos, superando os 22 da equipe paulista e ultrapassando também o Rubro-Negro carioca, que tem 21.

O Cruzeiro também pode chegar à liderança do Brasileirão na próxima rodada, a 12ª, e assim passar o período de interrupção da competição para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, na ponta da classificação – a 13.a. rodada está prevista para o dia 12 de julho.

Cássio defende pênalti na estreia do Cruzeiro no Brasileiro, contra o Mirassol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Para isso, a Raposa não pode perder para o Palmeiras, domingo (1º) – e contaria com uma vantagem na tabela para se manter na primeira colocação temporariamente. Isso porque tanto Palmeiras quanto Flamengo tiveram seus jogos pela 12.a. rodada adiados devido ao Mundial de Clubes, que ambos disputam. O Verdão receberia o Juventude, e o Rubro-Negro enfrentaria o Sport, em Recife.

Se derrotar o Palmeiras e o Vitória, dia 12, no Barradão, o Cruzeiro chegará aos 26 pontos. Mesmo que vença o Fortaleza, o Flamengo ficará apenas com 24 pontos. Com um empate domingo (1º) e a vitória sobre o time baiano, a Raposa chega a 24 pontos e ficaria dependendo de tropeço do time carioca contra o Fortaleza ou teria que descontar uma diferença no saldo de mais de sete gols em relação ao Rubro-Negro. No momento, Cruzeiro e Flamengo estão empatados em número de vitórias (seis), e o Fla tem saldo de 15 gols, contra oito da Raposa.

Veja os clubes que mais rodadas ficaram na liderança do Brasileiro desde 2003:

1. Corinthians, 130

2. Palmeiras, 121

3. Cruzeiro, 107

4. São Paulo, 93

5. Botafogo, 74

6. Flamengo e Atlético-MG, 64

8. Fluminense, 48

Veja as rodadas em que o Cruzeiro esteve na liderança do Brasileiro por pontos corridos: