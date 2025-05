Duelo de invictos: Cruzeiro e Palmeiras defendem sequências distintas

No confronto de domingo (1º), no Mineirão, às 19h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Palmeiras defendem invencibilidades distintas. Enquanto a Raposa não perde há 10 partidas na temporada, o Verdão não é derrotado fora de casa há 20 jogos, desde o ano passado. O duelo de invictos é mais um ingrediente para o duelo que pode valer a liderança do Brasileirão: o time paulista é o atual líder, com 22 pontos, enquanto a equipe celeste está em terceiro lugar com 20.

Sob o comando do técnico Leonardo Jardim, o Cruzeiro defende sequência de 10 partidas sem perder, por três diferentes competições – além do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A última derrota foi para o Palestino, em 24 de abril, pela torneio internacional, em Coquimbo, no Chile. Depois, a Raposa venceu sete vezes e empatou três (veja a relação abaixo). Essa é a maior sequência invicta do Cruzeiro desde 2022, quando ficou 16 jogos sem perder.

O Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, completou 20 partidas sem ser derrotado como visitante. A última derrota fora de casa foi em 4 de novembro do ano passado, para o Corinthians, por 2 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. São 17 vitórias (nove seguidas nos jogos mais recentes) e três empates.

Essa é a maior série invicta como visitante do Palmeiras desde o período de novembro de 1995 e maio de 1996, quando o time ficou 21 jogos invicto. A sequência de nove vitórias fora de casa não acontecia havia 29 anos – em 1996, a série foi de 13 triunfos.

Cruzeiro, do meia Eduardo, completou 10 jogos sem perder no empate com o Unión (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja a série de jogos invictos do Cruzeiro na temporada:

1 – 1 x 0 Vasco, Uberlândia, Brasileiro, 27/4

2 – 2 x 0 Vila Nova-GO, Belo Horizonte, Copa do Brasil, 1º/5

3 – 2 x 1 Flamengo, Belo Horizonte, Brasileiro, 4/5

4 – 1 x 1 Mushuc Runa, Riobamba, Sul-Americana, 7/5

5 – 4 x 0 Sport, Recife, Brasileiro, 11/5

6 – 2 x 1 Palestino, Belo Horizonte, Sul-Americana, 14/5

7 – 0 x 0 Atlético-MG, Belo Horizonte, Brasileiro, 18/5

8 – 3 x 0 Vila Nova-GO, Goiânia, Copa do Brasil, 22/5

9 – 2 x 0 Fortaleza, Fortaleza, Brasileiro, 25/5

10 – 0 x 0 Unión de Santa Fe, Belo Horizonte, Sul-Americana, 28/5

Palmeiras, do goleiro Wéverton, chegou aos 20 jogos sem perder fora de casa diante do Bragantino (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Veja a série de jogos invictos do Palmeiras fora de casa: