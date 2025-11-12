'Reforça coerência, propósito e responsabilidade', diz Libra sobre decisão judicial

A Libra celebrou a decisão judicial da desembargadora Lúcia Helena do Passo que liberou a maior parte dos valores bloqueados em ação movida pelo Flamengo contra clubes da liga. Segundo a entidade, a ação reforça a "coerência, propósito, responsabilidade e visão da Libra", além de confirmar que a mesma está no caminho correto.

- A decisão desta semana vai além do reconhecimento judicial: confirma que a LiBRA está no caminho correto e restabelece a normalidade no ambiente da Associação. O desbloqueio do valor de R$66 milhões, desproporcionalmente retido, traz alívio para o caixa e para o planejamento de todos nessa reta final do Campeonato Brasileiro, além de demonstrar claramente que a tentativa de asfixiar financeiramente os demais Clubes da Associação foi uma estratégia escolhida pela clube carioca e que não deu certo - diz trecho da nota.

A decisão da desembargadora manteve retidos apenas R$ 17 milhões dos R$ 83 milhões inicialmente congelado. Diante deste cenário, os pagamentos destinados a Atlético-MG, Bahia, Red Bull Bragantino, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória serão liberados.

O valor controverso refere-se apenas à diferença entre a hipótese 1, ligada à receita da audiência, e a cláusula 6, defendida pelo Flamengo. Esse equivale aos R$ 17 milhões que seguem sob judice.

Na decisão de terça-feira (11), Lúcia Helena destacou ainda que o Rubro-Negro participou do processo de escolha da empresa responsável pelos critérios de rateio como filiado à Libra, e questionou o fato de o Flamengo não ter apresentado, nas últimas três semanas, o cálculo do valor que considerava controverso.

Palmeiras se pronuncia logo depois da Libra

O Palmeiras, em nota oficial, reforçou a importância da decisão judicial, confirmando, segundo o clube, que "a LiBRA está no caminho correto e restabelece a normalidade no ambiente da Associação".

- Fica claro e evidente também, no texto da decisão, que o Flamengo nunca apresentou qualquer cálculo que identifique, na petição do recurso, o valor que o clube entendia que deveria fazer jus. O que, por si só e por óbvio, justificou o encaminhamento da decisão favorável aos Clubes da LiBRA. Desde sua origem e formação, a LiBRA prioriza o diálogo e entendimento coletivo entre seus membros com o objetivo de apoiar e desenvolver o melhor do futebol brasileiro para todos. Nunca foi intenção da entidade, em qualquer momento, tornar público assuntos que devem ser mantidos e debatidos com equilíbrio e serenidade dentro do ambiente resguardado, técnico e adequado dos Comitês, Reuniões e Assembléias - diz trecho da nota palmeirense.

Confira a nota oficial da Libra

Desde sua origem e formação, a LiBRA prioriza o diálogo e entendimento coletivo entre seus membros com o objetivo de apoiar e desenvolver o melhor do futebol brasileiro para todos. Nunca foi intenção da entidade, em qualquer momento, tornar público assuntos que devem ser mantidos e debatidos com equilíbrio e serenidade dentro do ambiente resguardado, técnico e adequado dos Comitês, Reuniões e Assembléias.

Após decisão do Flamengo de judicializar seu pleito, a Libra seguiu rigorosamente o processo, respeitou o segredo de justiça solicitado expressamente pelo Clube e conduziu as evidências de forma técnica no âmbito correto, buscando sempre e exclusivamente o esclarecimento dos fatos e apropriado encaminhamento do tema.

O propósito da Libra jamais foi alterado: construir um modelo para o futebol brasileiro do futuro. Mais justo, sustentável e profissional. A ótima decisão do Tribunal de Justiça do Rio, e da Desembargadora Lúcia Helena Passos, reforça que o que está em jogo não é um embate entre clubes, mas o fortalecimento institucional do nosso futebol e de toda a cadeia de negócios que ele envolve. Importante reafirmar que a decisão não entra no mérito e, portanto, não há qualquer reconhecimento quanto aos cenários expostos e tratados. Isso somente será objeto de qualquer discussão através de procedimento arbitral competente.

Seguimos com a convicção de que para haver evolução é absolutamente fundamental que haja estabilidade e confiança nas instituições, nas lideranças, nas entidades e nos Clubes. Não é por meio do confronto que se constroem avanços em uma associação. Inovação e desenvolvimento exigem abertura para diálogo constante, respeito às regras de conduta e aos pares, entendimento de toda e qualquer demanda posta por cada um dos Clubes e governança para que as decisões sejam tomadas com respaldo.

A LiBRA segue fortalecida, permanece na sua intenção de representar os Clubes na formação da tão sonhada Liga Nacional, mantém seus alinhamentos com a LFU e acredita, sempre, que juntos somos muito maiores e melhores."