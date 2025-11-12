Com nova imobilização no braço, Pedro retoma atividades com o elenco do Flamengo

O Flamengo contou com uma boa notícia nesta quarta-feira (12). O atacante Pedro, que se recupera de uma fratura no braço direito, mudou a mobilização na região e retomou as atividades com os companheiros de elenco no Ninho do Urubu. Neste momento, no entanto, o jogador realiza exercícios ainda sem confronto direto.

Pedro vem apresentando boa evolução no quadro de recuperação da fratura sem desvio na ulna direita, ocasionada na partida contra o Racing no dia 22 de outubro. Seguindo cronograma do Flamengo, o camisa 9 trocou a imobilização, utilizando um material mais curto, permitindo uma maior mobilidade. Esse é o último estágio do tratamento do jogador.

Internamente, a expectatitva pela participação de Pedro na final da Libertadores, no dia 29 de novembro, é vista com otimismo. Dependerá, apenas, da evolução do jogador.

Pedro durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Outros jogadores no departamento médico

O zagueiro Léo Ortiz, ainda com resquícios de dor no tornozelo direito, segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico. Já o meia Jorginho, que se recupera de uma lesão na coxa direita, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física. Por fim, Allan trata de uma fascite plantar.

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo entra em campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Sport. O jogo, válido pelo Brasileirão, será na Arena Pernambuco.

