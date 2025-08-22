Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 22/08/2025

O Grêmio encerra, nesta sexta-feira (22), a preparação para enfrentar o Ceará. A partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece no sábado (23), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.

Agenda

O elenco do Grêmio treina às 16h desta sexta-feira (22) no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. Após a atividade, os jogadores relacionados iniciam a concentração para enfrentar o Ceará. Para este jogo, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o volante Dodi e o centroavante Carlos Vinícius, suspensos.

Carlos Vinícius é um dos desfalques do Grêmio contra o Atlético-MG. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão o lateral direito João Lucas, os zagueiros Rodrigo Ely e Gustavo Martins, os volantes Villasanti e Camilo e o meia Monsalve.

Mercado da bola

Depois de Marcos Rocha, apresentado na última quinta-feira (21), o Grêmio prepara o anúncio de Erick Noriega. O volante nipônico-peruano, de 23 anos, que vem do Alianza Lima-PER, está em Porto Alegre desde a última terça-feira (19). O Tricolor Gaúcho também encaminhou o retorno, por empréstimo, do volante Arthur, da Juventus-ITA.

Categorias de base

Após sofrer goleada, por 4 a 1, para o Athletico-PR, na tarde de quarta-feira (20), no CT do Caju, em Curitiba-PR, o time sub-17 do Grêmio se prepara para o próximo desafio no Campeonato Brasileiro da categoria. Na próxima quarta-feira (27), o Tricolor Gaúcho recebe o lanterna Atlético-GO, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas encerram, nesta sexta-feira (22), a preparação para o clássico Gre-Nal, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será sábado (23), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. As Mosqueteiras lideram a competição, com sete pontos em três jogos.

Próximos jogos do Grêmio