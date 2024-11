Timão não conseguiu vaga para a Copa do Brasil 2025 (Foto: Juan Mabromata / AFP)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 01/11/2024 - 15:13 • São Paulo (SP)

Com a eliminação na Sul-Americana, as chances do Corinthians disputar a próxima Copa do Brasil são mínimas. O Timão não se classificou para o torneio através do Paulistão e não garantiu vaga na Libertadores através do Brasileirão. A única possibilidade restante seria conquistar a Copa Paulista.

O torneio, organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), garante a escolha entre uma vaga à Série D do Brasileirão e uma vaga na Copa do Brasil para o campeão. A Copa Paulista ocorre entre junho e outubro e contempla clubes que não têm calendário nacional.

Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (31) (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Sem vaga em 2025

A fórmula de disputa do torneio garante vaga para os oito primeiros colocados das classificações gerais do Paulistão Série A1, Série A2, Série A3 e Série A4. Para evitar deixar de disputar a Copa do Brasil por dois anos consecutivos, o Corinthians poderia ver nesta competição mais uma chance de se classificar para a cométição nacional.

O Timão terminou o Campeonato Paulista desta temporada na décima posição e, portanto, não garantiu classificação direta para a Copa do Brasil. O clube alvinegro ainda pode disputar a Copa Paulista caso alguma equipe qualificada desista de participar.

Timão recusou

O Corinthians poderia ter disputado a Copa Paulista deste ano, conquistada pelo Monte Azul, por chegar às quartas de final do estadual em 2023, quando foi eliminado pelo Ituano.

Neste ano, o Monte Azul optou por disputar a Série D do próximo ano. O Votuporanguense irá jogar a Copa do Brasil.

Lanterna do ranking da CBF garante vaga na Copa do Brasil

Mesmo com a vaga assegurada, o Corinthians optou por não disputar a Copa Paulista neste ano. Assim como outros clubes com calendário nacional, o Timão preferiu não assumir mais compromissos em uma temporada sobrecarregada com jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Outros anos

A competição neste formato foi instituída no calendário estadual em 2008. Anteriormente, a FPF organizava torneios de jogos eliminatórios de forma esporádica, sem uma periodicidade.

O Corinthians participou das edições de 2011 e 2019. Em ambas, o clube escalou equipes de base, e os jogos sequer eram disputados nos principais estádios do Timão no Brasileirão, como o Pacaembu e a Neo Química Arena.

Tanto em 2011 quanto em 2019, o Corinthians foi eliminado na primeira fase da Copa Paulista.