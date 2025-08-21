Com o empate sem gols aliado a um placar elástico no jogo de ida, quando venceu o Universitario-PER por 4 a 0, o Palmeiras garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores na noite desta quinta-feira (21), no Allianz Parque, e agora vai enfrentar o River Plate-ARG.

Titular de Abel Ferreira nesta partida, Murilo, que atuou ao lado de Gustavo Gómez e Micael, já que o time entrou em campo com três zagueiros, admitiu que o Verdão não entrou muito bem no jogo, mas acredita que tenha feito um "jogo inteligente" para sair de campo com a vaga assegurada para a próxima fase do torneio contiental.

- Acho que não começamos tão bem como a gente tinha programado para fazer uns 15 minutos intensos em cima deles, o que não aconteceu. Mas a gente estava com a vantagem, acredito que fizemos um jogo inteligente, sem se expor muito e dar muitas chances para eles - avaliou o beque alviverde.

Segundo Murilo, o goleiro Weverton foi um dos destaques da partida por ter feito uma boa defesa. Deixar o gramado sem ter a defesa vazada também foi um ponto importante.

- Agradecer ao Weverton que fez uma grande defesa. Sem dúvida, nossa equipe foi bem consistente e fez o que devia ter sido feito para conseguir a classificação. Fizemos uma boa atuação sem levar gol que é o que a gente procura - completou o palmeirense.

Próximo desafio do Palmeiras

O Palmeiras enfrenta o River Plate, que eliminou o Libertad nos pênaltis, nas quartas de final da Libertadores. Os jogos serão disputados nos dias 17 e 24 de setembro.