Weverton comenta chegada de Carlos Miguel ao Palmeiras e revela conversa com Abel Ferreira

O goleiro Weverton, atual titular da meta do Palmeiras, vê a concorrência aumentar em 2025. Isso porque a diretoria alviverde contratou Carlos Miguel, que será apresentado nesta sexta-feira (22), para brigar pela vaga entre os 11 principais jogadores de Abel Ferreira. Além deles, o time ainda conta com Marcelo Lomba. O camisa 21, no entanto, acredita que é muito positiva a concorrência no clube e que um vai aprender com o outro.

- O Palmeiras vem se reformulando em todas as posições, acho que faltava somente a posição de goleiro que o clube não tinha contratado nos últimos três anos, e isso é muito natural, faz parte do processo. O Palmeiras ganha mais uma opção de goleiro, ele é um grande rapaz, um grande goleiro, vai nos ajudar muito, é bom para mim, para o Lomba e para ele, um vai aprender com o outro - disse Weverton, após a classificação do Palmeiras para as quartas de final da Libertadores.

- Goleiro tem um preparador exclusivo, então a gente acaba convivendo mais tempo juntos, e quem ganha é o Palmeiras que tem goleiros para o presente e para o futuro. Às vezes as pessoas acham que quando chega alguém para competir é um problema, mas é o contrário, é bom para o Palmeiras para que continue bem, com mentalidade vencedora para ganhar títulos. Como um dos mais experientes do grupo essa é minha função, ajudar a atingir sua melhor versão, tenho certeza que o Abel sempre fará a melhor escolha - afirmou o arqueiro alviverde.

Para Weverton, o clube acerta quando se prepara não apenas para o presente, mas também para um futuro próximo, já que passou um período sem contratar peças para o gol.

- O clube tem essa visão de pensar no agora, de continuar vencendo, mas também de ter uma uma equipe competitiva no futuro. A gente vem de cinco anos vencendo, formou uma equipe muito vencedora. Agora tem uma grande reformulação, com algum com alguns pilares que continuaram aqui e tenho certeza que vai continuar, é, com essa mentalidade vencedora e vai continuar vencendo aí com jogadores que estão chegando - completou.

Weverton revela conversa com Abel Ferreira

- O Abel sempre conversa com a gente, a gente tem muita liberdade, somos jogadores experientes, ele procura sempre nos orientar, sempre falar. O clube em si, é um clube que sempre procura orientar os próximos passos que vai dar em tudo que vai fazer. A gente enxerga como algo muito natural e uma inteligência muito grande do clube também, porque o clube se prepara para o presente e para o futuro, às vezes a gente no futebol tem mania de pensar só no agora - disse Weverton.