imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Weverton comenta chegada de Carlos Miguel ao Palmeiras e revela conversa com Abel Ferreira

Atual titular do Verdão, Weverton vê disputa saudável com companheiros de equipe

Weverton, goleiro do Palmeiras, durante clássico pela Copa do Brasil
imagem cameraWeverto, goleiro do Palmeiras. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 22/08/2025
01:11
  • Matéria
  • Mais Notícias

O goleiro Weverton, atual titular da meta do Palmeiras, vê a concorrência aumentar em 2025. Isso porque a diretoria alviverde contratou Carlos Miguel, que será apresentado nesta sexta-feira (22), para brigar pela vaga entre os 11 principais jogadores de Abel Ferreira. Além deles, o time ainda conta com Marcelo Lomba. O camisa 21, no entanto, acredita que é muito positiva a concorrência no clube e que um vai aprender com o outro.

- O Palmeiras vem se reformulando em todas as posições, acho que faltava somente a posição de goleiro que o clube não tinha contratado nos últimos três anos, e isso é muito natural, faz parte do processo. O Palmeiras ganha mais uma opção de goleiro, ele é um grande rapaz, um grande goleiro, vai nos ajudar muito, é bom para mim, para o Lomba e para ele, um vai aprender com o outro - disse Weverton, após a classificação do Palmeiras para as quartas de final da Libertadores.

- Goleiro tem um preparador exclusivo, então a gente acaba convivendo mais tempo juntos, e quem ganha é o Palmeiras que tem goleiros para o presente e para o futuro. Às vezes as pessoas acham que quando chega alguém para competir é um problema, mas é o contrário, é bom para o Palmeiras para que continue bem, com mentalidade vencedora para ganhar títulos. Como um dos mais experientes do grupo essa é minha função, ajudar a atingir sua melhor versão, tenho certeza que o Abel sempre fará a melhor escolha - afirmou o arqueiro alviverde.

Para Weverton, o clube acerta quando se prepara não apenas para o presente, mas também para um futuro próximo, já que passou um período sem contratar peças para o gol.

- O clube tem essa visão de pensar no agora, de continuar vencendo, mas também de ter uma uma equipe competitiva no futuro. A gente vem de cinco anos vencendo, formou uma equipe muito vencedora. Agora tem uma grande reformulação, com algum com alguns pilares que continuaram aqui e tenho certeza que vai continuar, é, com essa mentalidade vencedora e vai continuar vencendo aí com jogadores que estão chegando - completou.

Weverton revela conversa com Abel Ferreira

- O Abel sempre conversa com a gente, a gente tem muita liberdade, somos jogadores experientes, ele procura sempre nos orientar, sempre falar. O clube em si, é um clube que sempre procura orientar os próximos passos que vai dar em tudo que vai fazer. A gente enxerga como algo muito natural e uma inteligência muito grande do clube também, porque o clube se prepara para o presente e para o futuro, às vezes a gente no futebol tem mania de pensar só no agora - disse Weverton.

abel_ferreira_weverton_treino_palmeiras
Cesar Greco/Palmeiras

circulo com pontos dentroTudo sobre

