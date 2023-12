Para a temporada de 2020 da Argentina, Borré foi o artilheiro da liga com 12 gols em 20 partidas do campeonato e se consolidou como uma estrela do time de Gallardo. Em abril de 2021, o jogador marcou quatro gols em uma partida no campeonato. Ele é o maior artilheiro da lendária era Gallardo, com 54 gols e 20 assistências. Mas o atacante não renovou com os Millonarios e em 2021 se transferiu de graça para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha.