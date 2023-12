O elenco do Atlético-MG de 2024 pode reunir dois dos principais artilheiros do futebol brasileiro com um dos grandes garçons do Brasil nos últimos anos. Desejo do Galo para 2024, o meia-atacante Gustavo Scarpa liderou o Brasileirão em assistências nas últimas duas edições que disputou. A dupla de ataque da equipe mineira, formada por Hulk e Paulinho, foi a que somou mais gols no último ano.