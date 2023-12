O segundo ponto citado é a maneira como lida com o vestiário. Coudet recebe elogios por ser um bom gestor de grupo. Tem o carinho, a admiração e o respeito por parte dos jogadores e dirigentes para fazer as escolhas e tomar as melhores decisões em prol do time. Por fim, a identificação com o clube, a sinergia com boa parte da torcida e a relação amigável com o presidente Barcellos são pontos considerados essenciais para o bom andamento do trabalho.