O atacante do sub-20 do Bragantino Pedro Severino está internado em estado grave após sofrer acidente na madrugada desta terça-feira, em Americana (SP). Formado na base do Botafogo-SP, o atleta de 19 anos estava a caminho do CT do clube que está emprestado no momento do ocorrido.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ele estava no banco do passageiro e sofreu traumatismo craniano. Pedro Severino foi resgatado e encaminhado ao Hospital Municipal de Americana, onde foi submetido a um procedimento cirúrgico durante a manhã desta terça, de acordo com o "ge".

Emprestado ao Bragantino na última quinta-feira até o dia 26 de janeiro de 2026, o atacante é considerado uma promessa. Em 2024, disputou uma competição oficial pelo Botafogo-SP e terminou como artilheiro do clube.

continua após a publicidade

Pedro Severino assinou seu contrato com o Bragantino na última quinta-feira (Foto: Ari Ferreira/RB Bragantino)

Na última temporada, ele marcou nove gols em 21 partidas Campeonato Paulista sub-20 e um gol na Copinha. Neste ano, na competição juvenil, também marocu um gol. Pedro é filho do ex-atacante Lucas Severino, ídolo do Botafogo-SP e do Athletico-PR.

Além do atacante, outro jogador do sub-20 do Bragantino estava junto no carro no momento do acidente. Trata-se de Pedro Castro, que tem 18 anos e atua como meio-campista. Ele estava no banco de trás e sofreu ferimentos leves.

continua após a publicidade

De acordo com o site "O Gol", ele chegou à equipe em 2023 após ter atuado pelo Botafogo-SP. Nesta temporada, o meio-campista disputou quatro partidas pelo sub-20, marcando um gol e dando uma assistência. Ainda não fez sua estreia pelo profissional, diferentemente do companheiro, que está em estado grave.

Pedro Castro é outro jogador do Bragantino envolvido no grave acidente (Foto: Ari Ferreira/RB Bragantino)

➡️FPF define datas e horários das semifinais do Paulistão

O que se sabe sobre o acidente

Pedro Castro e Pedro Severino ficaram feridos em grave acidente entre um carro e um caminhão na Rodovia Anhanguera, na altura de Americana, em São Paulo, por volta das 5h (de Brasília), desta terça-feira, segundo a Polícia Rodoviária.

O carro que estavam os jogadores, um Nissan/Sentra, ficou destruído após colidir na traseira de um caminhão. Ele transitava na segunda faixa da pista.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi divulgou à imprensa que os dois jogadores chegaram por volta das 6h17. O atleta de 19 anos, que está em estado grave, passou por um procedimento cirúrgico. O outro está em observação. Os envolvidos no acidente foram socorridos por uma viatura da CCR Autoban, que administra a via, e encaminhados ao hospital para os atendimentos.

De acordo com o "ge", a polícia não informou se os condutores do carro e do caminhão tiveram ferimentos, porém disse que todos foram submetidos a testes de bafômetro e não foi constatado o consumo de álcool.