Um jogador do RB Bragantino ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito, na madrugada desta terça-feira. Trata-se de Pedro Severino, de 19 anos. Pedro Castro, outro atleta do time paulista sub-20, também estava no veículo, porém teve ferimentos leves.

Segundo o clube, os atletas retornavam do período de folga quando o veículo em que estavam se envolveu em uma colisão com uma carreta na Rodovia Anhanguera, na altura de Americana, em São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu por volta de 5h21, na pista sentido Sul. Os jogadores do Bragantino não estavam na direção. Pedro Severino estava no banco do passageiro e, com a batida, sofreu traumatismo craniano, segundo informações do "ge".

Já Pedro Castro estava no banco traseiro e teve ferimentos leves. Ele está aguardando a realização de exames de imagem. Em nota, o time paulista informou que está acompanhando a dupla de perto e prestando todo o suporte necessário.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi divulgou à imprensa que os dois jogadores chegaram por volta das 6h17. O atleta de 19 anos, que está em estado grave, passou por um procedimento cirúrgico. O outro está em observação. Os envolvidos no acidente foram socorridos por uma viatura da CCR Autoban, que administra a via, e encaminhados ao hospital para os atendimentos.

De acordo com o "ge", a polícia não informou se os condutores do carro e do caminhão tiveram ferimentos, porém disse que todos foram submetidos a testes de bafômetro e não foi constatado o consumo de álcool.

Veja a nota na íntegra publicada sobre o acidente dos jogadores

O Red Bull Bragantino informa que tomou conhecimento do acidente envolvendo os atletas Pedro Castro e Pedro Severino, da equipe sub-20.

Os jogadores retornavam do período de folga para apresentação ao clube quando o veículo em que estavam se envolveu em uma colisão com uma carreta. Nenhum deles estava na direção.

Desde o momento em que foi notificado sobre o ocorrido, o Red Bull Bragantino tem acompanhado de perto a situação dos atletas, prestando todo o suporte necessário.

Seguimos em contato, aguardando atualizações.

Não é a primeira vez que o clube paulista é surpreendido com a informação de um acidente com um de seus jogadores. Em 2022, o zagueiro Renan se envolveu em um acidente com morte. Segundo a Polícia Civil, ele apresentava sinais de embriaguez e teria se recusado a fazer o teste do bafômetro no local.

O defensor não tinha carteira de habilitação definitiva e confessou à polícia que havia ingerido álcool durante uma festa em Campinas horas antes de provocar o acidente fatal. Por conta disso, Renan teve seu contrato rescindido pelo RB Bragantino e o Palmeiras, que tinha seus direitos.