Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (3), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do returno do Brasileirão. Com base nas prováveis escalações das duas equipes, perguntamos para a redação do Lance!: jogador por jogador, quem é melhor entre Corinthians e Palmeiras? Confira o resultado da votação a seguir!