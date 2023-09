Gostem ou não, são nomes absolutamente relevantes no cenário brasileiro e são acima da média no que fazem. Ambos têm uma legião de fãs, até mesmo aqueles que não são afeitos ao estilo em que estão inseridos. Alok é um DJ que lança sucessos atrás de sucessos e faz música com o que tem em mãos. Apesar de não ter uma enorme fama mundialmente, lá fora sabem muito bem quem ele é. Abel Ferreira vai se tornar o maior técnico da história do Palmeiras e é o melhor treinador em atividade no país, se reinventando no clube que não lhe dá tantas peças para montar um time. Não chega a ser uma celebridade no exterior, mas é bem conhecido.