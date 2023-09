Luxa quer contar com o camisa 8 por, pelo menos, 45 minutos no clássico. A ideia do treinador é gerir a condição física do atleta dentro dos próprios jogos, tendo Renato presente entre os relacionados o máximo dos compromissos possíveis. O líder do núcleo de saúde e performance corintiano, no entanto, acha importante o centroavante ficar de fora em alguns compromissos para fazer uma espécie de reforço físico e não correr riscos de, em caso de necessidade, ser colocado em campo, ainda que por poucos minutos, e comprometer a sua condição que requer cuidados, muito por conta do histórico e a idade avançada.