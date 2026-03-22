Titular pede para Cruzeiro esquecer Jardim: 'Não ganhou nada'

O Cruzeiro teve mais um jogo decepcionante neste domingo (22) no empate em 0 a 0 com o Santos, no Mineirão. Após a partida, o goleiro Matheus Cunha falou sobre o momento da equipe e pediu para que esqueçam o ano de 2025.

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– Com todo o respeito, a gente tem que esquecer o Jardim, o Jardim passou. A gente tem que limpar essa página. Foi um ano muito bom para o Cruzeiro, mas com todo respeito, não ganhou nada – disse Matheus Cunha na zona mista.

– A gente precisa ganhar, a gente tem elenco para ganhar. Mas a gente precisa mudar o comportamento e pegar logo o estilo de jogo do Artur, que é outro estilo, para poder começar a vencer e sair dessa situação – prosseguiu.

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Matheus Cunha (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Santos

Em jogo de equipes que buscam sair da parte de baixo da tabela, Cruzeiro e Santos promoveram uma partida pouco criativa no Mineirão e empataram em 0 a 0 pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a Raposa segue sem vencer no Brasileirão e voltou para a lanterna com a vitória do Remo contra o Bahia. A equipe soma apenas quatro pontos em oito jogos. Do outro lado, o Santos fica na 15ª posição, com sete pontos.

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Cruzeiro x Santos no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Vitória, no Mineirão, em 1º de abril. Enquanto isso, o Santos enfrenta o Remo, na Vila Belmiro, no dia 2.

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