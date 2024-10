Quatro rodadas em 11 dias: Brasileirão terá ‘maratona’ contra o Z4

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







17/10/2024

Com o fim da Data Fifa, o Campeonato Brasileiro volta com tudo e terá oito confrontos diretos contra o Z4 em apenas 11 dias. A sequência começa nesta quinta-feira (17) e vai até dia 28 de outubro e terá confrontos de quatro rodadas diferentes do Brasileirão, sendo duas atrasadas.

O Corinthians será o primeiro a participar da 'maratona': enfrenta o Atheltico-PR nesta quinta (17), e em seguida joga contra o Cuiabá na próxima segunda (28). O clube de Mato Grasso é o time com mais jogos durante o período. O atual penúltimo colocado enfrenta Atlético-GO (sexta), Vasco (quinta) e Corinthians (próxima segunda), respectivamente.

O Vitória, por sua vez, terá dois confrontos contra equipes que lutam contra o Z4. No sábado (19), a equipe enfrenta o RB Bragantino, no Barradão. Na semana seguinte, a equipe do técnico Caprini recebe o Fluminense (sábado), também em casa.

O Athletico-PR será a única equipe a terminar a 'maratona' com um jogo a menos que os demais. O Furacão irá cumprir apenas uma das duas partidas que tem em atraso, contra o Fluminense (terça). O duelo que fica em atraso é contra o Atlético-MG e ainda não tem data marcada.

Confira os jogos dos próximos 11 dias

30ª rodada

17/10 - Corinthians x Athletico

18/10 - Atlético-GO x Cuiabá

19/10 - Vitória x Bragantino

17ª rodada (atrasada)

22/10 - Fluminense x Athletico-PR

19ª rodada (atrasada)

24/10 - Vasco x Cuiabá



31ª rodada

26/10 - Grêmio x Atlético-GO

26/10 - Vitória x Fluminense

28/10 - Cuiabá x Corinthians

