Briga entre jogadores e torcedores marca o rebaixamento do Duque de Caxias no estadual; confira

A partida entre Duque de Caxias e Cabofriense, pela Série A2 do Campeonato Carioca, ficou marcada por uma cena lamentável, incluindo jogadores e torcedores. O confronto terminou empatado sem gols e decretou o rebaixamento da equipe da Baixada Fluminense para a terceira divisão do campeonato estadual.

Ao término da partida, os torcedores presentes no Estádio Marrentão cobraram os jogadores, que não gostaram da atitude. Diante disso, os atletas pularam para a arquibancada e iniciaram uma briga com os torcedores do Duque de Caxias. Confira.

A partida marcou a última rodada do Campeonato Carioca Série A2 de 2025. Encerrada a primeira fase, as quatro melhores equipes avançam para as semifinais e disputam uma vaga na primeira divisão do estadual em 2026. Bangu, Americano, São Gonçalo EC e Araruama seguem vivos na disputa.

Confira os confrontos do Campeonato Carioca Série A2

Campeão da Taça Santos Dumont, o São Gonçalo encara o 4º colocado da primeira fase, Araruama. Já o tradicional Bangu, encara o Americano, de Campos dos Goytacazes. As partidas estão previstas para os próximos dois próximos sábados, com horário e local ainda a definir.

Confira os confrontos

Jogo de ida

Araruama x São Gonçalo EC

Bangu x Americano

Jogo de volta

São Gonçalo EC x Araruama

Americano x Bangu