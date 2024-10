Corinthians aposta em Memphis e Yuri Alberto contra o Athletico-PR

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 17/10/2024 - 12:05 • São Paulo (SP)

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, para enfrentar o Athletico-PR, em um confronto decisivo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Ramón Díaz aposta na dupla de ataque formada por Memphis Depay e Yuri Alberto, buscando uma vitória fundamental na luta contra o rebaixamento.

Memphis, que ainda está em processo de evolução física, será titular pela segunda vez consecutiva. O técnico argentino espera assim que a dupla tenha um rendimento próximo ao que aconteceu no empate com o Internacional, quando Memphis deu uma assistência para Yuri Alberto, autor dos dois gols no 2 a 2. Na ocasião, para além do passe para o gol, o que ficou foi o entrosamento que o holandês demonstrou com Yuri Alberto.

– O Memphis tem essa característica de flutuar mais, de combinar mais passes por dentro, de sustentar bastante, é um cara de muita força. Acho que é a gente explorar bastante isso, as combinações: dele segurar e eu fazer o facão, ou eu seguro e ele faz o facão também. Uma hora ele estava de ponta e eu, de centroavante, então a gente vai trocando. A gente tem criado um entrosamento muito bom e é um cara que vai nos ajudar bastante ainda com essa experiência que ele tem – elogiou Yuri Alberto, depois do jogo com o Internacional.

Como Memphis não poderá atuar no duelo decisivo contra o Flamengo, no domingo, pela Copa do Brasil, já que não está inscrito no torneio, deverá ser o escolhido de Ramón Díaz para o ataque na partida desta noite. Assim, Romero deve assumir a vaga de titular no confronto pela semifinal da Copa do Brasil.

A partida contra o Athletico-PR é tratada como uma das "finais" que o Corinthians enfrenta nesta reta final de campeonato. Com 29 pontos e ocupando a 18ª posição, o Timão precisa vencer para ultrapassar o próprio Athletico, que tem 31 pontos e está na 15ª colocação. A vitória também colocaria mais pressão sobre os rivais diretos na luta contra a queda para a Série B.

O Corinthians terá o retorno de peças importantes como Fagner, Romero e André Ramalho, que cumpriram suspensão no empate com o Internacional. Além disso, o volante Alex Santana e o atacante Talles Magno estão novamente à disposição, zerando os problemas de lesões no elenco de Díaz.

– Foi uma semana importante, de muito trabalho. Sabemos da importância deste jogo de quinta-feira. Cada jogo no Brasileirão é uma grande final. Graças a Deus, fizemos uma boa semana de preparação. Estou muito confiante e motivado para a partida. Claro que no jogo passado poderíamos ter saído com uma grande vitória. O grupo está muito motivado para fazer uma grande partida e sair vitorioso – disse o camisa 9 do Timão para o site oficial do clube.

Com o elenco completo, Díaz busca ajustar o time ideal para não apenas se afastar do perigo de rebaixamento no Brasileirão, mas também continuar avançando nas copas. O duelo desta noite é considerado chave para retomar o caminho das vitórias e ganhar confiança para a sequência da temporada, que inclui o confronto decisivo contra o Flamengo no próximo domingo.