Quantos rebaixamentos Vagner Mancini tem em sua carreira?

Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro

Vagner Mancini foi anunciado, na quinta-feira (4), como o mais novo técnico do Atlético-GO. O comandante assume o Dragão após a demissão de Jair Ventura, no último mês, com a missão de fazer a equipe fugir da zona do rebaixamento.

Porém, ao longo de sua carreira, quando esteve em apuros perto do descenso, o desempenho não foi dos melhores. Mancini é considerado o "rei dos rebaixamentos", já tendo conduzido sete times à Série B do Campeonato Brasileiro.

👀 Veja a lista de campanhas de queda que Vagner participou:

⬇️ Guarani (2010)

⬇️ Ceará (2011)

⬇️ Sport (2012)

⬇️ Botafogo (2014)

⬇️ Vitória (2018)

⬇️ Grêmio (2021)

⬇️ América-MG (2023)

Apesar do histórico negativo, Mancini ainda conseguiu salvar quatro equipes: Cruzeiro (2011), Athletico-PR (2013), Vitória (2017) e Corinthians (2020). Com o Furacão, inclusive, teve seis meses de trabalho e conquistou uma vaga histórica na Libertadores do ano seguinte.

No Brasileirão de 2024. o Atlético-GO está na penúltima colocação da tabela, com 11 pontos. São quatro de diferença para o lanterna Fluminense e apenas um a menos em relação ao Vitória, primeiro time fora do Z4. São cinco partidas sem triunfar, tendo vencido a última delas no dia 15 de junho, diante do próprio Flu, em pleno Maracanã.

Vagner Mancini tem a missão de salvar o Atlético-GO do rebaixamento no Brasileirão (Foto: Mourão Panda/América-MG)