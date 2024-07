Segovinha pode deixar o Botafogo ainda nesta janela, revela empresário

(Foto: Vitor Silva / Botafogo)







Publicada em 05/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Badalado pela torcida do Botafogo na última temporada, o meia Matias Segovia pode estar de saída do Botafogo. De acordo com o empresário Diego Serrati, que cuida da carreira do jogador, já existem propostas na mesa do Botafogo para negociar o atleta.

– Ele teve um grande semestre na Bélgica, terminou jogando todas as partidas, e voltou ao Botafogo. Apresentamos uma proposta, estamos negociando com outro clube, mas dependemos do Botafogo para ver se vão utilizá-lo ou não – contou Serrati.

– Apresentamos (a proposta) ao clube e o clube está analisando. Entendo que querem que ele fique. Ele terminou muito bem na Europa, jogando. Dependemos deles, se vão utilizá-lo ou não – completou o empresário, no programa “Cardinal Deportivo”.

O jovem voltou aos treinos nesta semana, após voltar de empréstimo do RWD Molenbeek, da Bélgica.

