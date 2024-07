Vasco sofre com desfalques e deve ter meio time ausente contra o Internacional

Vasco enfrenta o Internacional na próxima rodada do Brasileirão (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

O Vasco deve ter mais de meio time de desfalques para enfrentar o Internacional na próxima rodada do Brasileirão. Além de João Victor e Estrella, que estão lesionados, Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura e David também estão fora da partida.

Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura e David receberam o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza. Com isso, o quarteto cumpre suspensão no jogo contra o Internacional.

Fora os jogadores suspensos, João Victor é um desfalque certo por sofrer uma esão parcial do ligamento colateral lateral. Outra peça que deve ser uma ausência importante é a de Estrella. A cria da base está sendo observada pelo Departamento Médico desde o clássico contra o Botafogo. É improvável que o jogador esteja entre os relacionados para a próxima rodada.

Vale destacar que é necessária uma intervenção cirúrgica no quadro de Estrella. No entanto, o procedimento não é necessário neste momento. O meia tem um problema cogênito no menisco do joelho direito.

Estrella também deve desfalcar o Vasco contra o Internacional (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Vasco e Internacional se enfrentam às 18h deste domingo (7). A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e será marcado pela volta do Colorado ao Beira-Rio.