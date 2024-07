Vagner Mancini é anunciado como novo técnico de clube da Série A

Vagner Mancini é contratado para realizar segunda passagem pelo Atlético-GO (Foto: Mourão Panda / América)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 16:58 • Goiânia (GO)

O Atlético-GO anunciou a contratação do técnico Vagner Mancini até o fim da temporada após a demissão de Jair Ventura. O treinador retorna ao Dragão após quatro anos.

Presidente do clube, Adson Batista fechou a chegada do comandante durante um encontro em São Paulo. Mancini aceitou o desafio por conhecer o clube, mas também por acreditar no potencial do elenco para lutar pela permanência da Série A.

Aos 57 anos, o comandante estava livre no mercado após ter sido demitido do Ceará, em junho. O profissional não resistiu a uma derrota para a Ponte Preta e teve seu ciclo no Vozão interrompido em nove meses.

Em sua primeira passagem pelo Atlético-GO, Mancini fez 18 partidas entre agosto e outubro de 2020. O técnico conquistou cinco vitórias, seis empates e sete derrotas.