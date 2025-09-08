Quando volta o Campeonato Brasileiro? Confira datas e confrontos

Paralisado no dia 31 de agosto, o Campeonato Brasileiro já está deixando saudades no torcedor. Os compromissos do campeonato ficarão paralisados por 12 dias, graças aos compromissos das seleções na Data Fifa, mas retornam no sábado (13), com grandes confrontos. Confira a agenda do final de semana;

Campeonato Brasileiro:

Sábado - 13/09

16:00 - Fortaleza x Vitória

16:00 - Grêmio x Mirassol

18:30 - Palmeiras x Internacional

21:00 - Fluminense x Corinthians

Domingo - 14/09

11:00 - Bragantino x Sport

16:00 - Atlético-MG x Santos

16:00 - Juventude x Flamengo

17:30 - São Paulo x Botafogo

20:00 - Vasco x Ceará

20:00 - Bahia x Cruzeiro

Mas, para quem tem pressa de matar logo a saudade dos clubes nacionais, não precisa esperar até o retorno do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil já retorna nesta quarta-feira (10), um dia após o duelo entre Bolívia e Brasil, pela Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

🏆Copa do Brasil:

Quarta - 10/09

19:00 - Fluminense (0) x (1) Bahia

21:30 - Corinthians (1) x (0) Athlético Paranaense

Quinta - 11/09

19:30 - Cruzeiro (0) x (2) Atlético-MG

21:30 - Botafogo (1) x (1) Vasco

A bola do Campeonato Brasileiro (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

