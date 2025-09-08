Quando volta o Campeonato Brasileiro? Confira datas e confrontos
Campeonato foi paralisado para a Data Fifa
Paralisado no dia 31 de agosto, o Campeonato Brasileiro já está deixando saudades no torcedor. Os compromissos do campeonato ficarão paralisados por 12 dias, graças aos compromissos das seleções na Data Fifa, mas retornam no sábado (13), com grandes confrontos. Confira a agenda do final de semana;
Campeonato Brasileiro:
Sábado - 13/09
16:00 - Fortaleza x Vitória
16:00 - Grêmio x Mirassol
18:30 - Palmeiras x Internacional
21:00 - Fluminense x Corinthians
Domingo - 14/09
11:00 - Bragantino x Sport
16:00 - Atlético-MG x Santos
16:00 - Juventude x Flamengo
17:30 - São Paulo x Botafogo
20:00 - Vasco x Ceará
20:00 - Bahia x Cruzeiro
Mas, para quem tem pressa de matar logo a saudade dos clubes nacionais, não precisa esperar até o retorno do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil já retorna nesta quarta-feira (10), um dia após o duelo entre Bolívia e Brasil, pela Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.
🏆Copa do Brasil:
Quarta - 10/09
19:00 - Fluminense (0) x (1) Bahia
21:30 - Corinthians (1) x (0) Athlético Paranaense
Quinta - 11/09
19:30 - Cruzeiro (0) x (2) Atlético-MG
21:30 - Botafogo (1) x (1) Vasco
A Série D do Campeonato Brasileiro conheceu neste domingo (7) os quatro clubes que conquistaram o acesso para a Série C de 2026. Santa Cruz, Maranhão, Inter de Limeira e Barra-SC venceram seus compromissos nas quartas de final e garantiram vaga na próxima divisão, além de permanecerem na briga pelo título da competição.
