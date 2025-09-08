Uma reação do presidente norte-americano Donald Trump na final do US Open entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner viralizou muito nas redes sociais. O espanhol garantiu o título do US Open neste domingo após vencer o italiano Jannik Sinner. Com parciais de 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4, em 2h42min de um jogo espetacular.

Com a vitória na final do US Open, Alcaraz não apenas levantou o troféu em Nova York, mas também garantiu seu retorno ao posto de número 1 do ranking da ATP.

➡️Atitude de Sinner antes de pegar Alcaraz no US Open viraliza: ‘Desnecessário’

A presença de Donald Trump na final do US Open repercutiu muito nas redes sociais, principalmente depois que acabou o jogo. A reação do presidente ao ver que Alcaraz levou o troféu não foi nada comum. Parecia que ele estava torcendo para o italiano, apesar dele não ter declarado isso publicamente. Veja abaixo.

Presidente Donald Trump comparece à final masculina do US Open (Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Veja reação de Trump na final do US Open e comentários da web

Tradução: 'Não imaginava que Trump estaria torcendo para o Sinner'

Tradução: A reação do Trump é hilária

Tradução: Ele com certeza é um torcedor do Sinner

Tradução: 'Trump definitivamente apostou no Sinner, por que não está comemorando a vitória de Alcaraz

Como foi o jogo

Carlos Alcaraz teve um início de partida avassalador, dominando completamente Jannik Sinner para vencer o primeiro set por 6-2 em 37 minutos. O espanhol impôs seu ritmo desde o primeiro ponto, conquistando uma quebra de serviço logo no game inaugural após uma longa batalha. Com a vantagem no placar, Alcaraz jogou de forma solta e agressiva, conseguindo uma segunda quebra para fazer 5-2 e, em seguida, servindo com autoridade para fechar a parcial.

O segundo set, que durou 41 minutos, marcou uma virada completa na partida. Jannik Sinner elevou drasticamente seu nível de jogo, corrigiu os erros da primeira parcial e venceu Carlos Alcaraz por 6-3, empatando a grande final. O momento decisivo ocorreu no quarto game, quando Sinner aproveitou uma queda de rendimento de Alcaraz para conseguir uma quebra de serviço "de zero", sem ceder um único ponto. Antes disso, no game inaugural, Sinner já havia mostrado sua resiliência ao salvar um break point crucial, impedindo que Alcaraz começasse o set na frente novamente. Com a vantagem de 3-1, o italiano administrou o placar com saques potentes e grande solidez do fundo de quadra.

Em uma performance dominante e veloz, Carlos Alcaraz retomou o controle total da final, vencendo o terceiro set por um placar esmagador de 6-1 em apenas 30 minutos. O espanhol apresentou um tênis praticamente perfeito, quebrando o serviço de Jannik Sinner logo no segundo game e novamente no quarto, para abrir uma vantagem de 4-0. Com uma avalanche de winners e uma intensidade impressionante, Alcaraz chegou a vencer sete pontos consecutivos, não dando qualquer chance de reação ao italiano, que só conseguiu confirmar um game de serviço para evitar o 6-0. Com a presença de Trump, a Final do US Open com Alcaraz e Sinner decidida no detalhe.

O quarto e decisivo set foi uma batalha de nervos que durou 52 minutos, com Carlos Alcaraz saindo vitorioso por 6-4 para se sagrar campeão do US Open. O set começou com um game inaugural épico de mais de 10 minutos, no qual Jannik Sinner bravamente salvou múltiplos break points para confirmar seu serviço. No entanto, a pressão constante de Alcaraz surtiu efeito no quinto game, quando o espanhol conseguiu a única e decisiva quebra de serviço para fazer 3-2. O clímax da partida veio com Alcaraz sacando para o título em 5-4; ele precisou manter a calma para salvar um break point de Sinner antes de finalmente converter o ponto do campeonato em uma explosão de alegria. A reação de Trump na Final do US Open com Alcaraz e Sinner foi espetacular.