Futebol Nacional

Copa do Brasil: veja todos os resultados, classificados e eliminados

Jogos de volta da quinta fase da competição foram realizados nesta semana

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/05/2026
23:50
Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Entre terça (12) e quinta-feira (14) foram realizados os jogos de volta da quinta fase da Copa do Brasil. As surpresas ficaram com as classificações de Vitória, Remo, Chapecoense e Juventude, que eliminaram, Flamengo, Bahia, Botafogo e São Paulo. O sorteio das oitavas de final da competição será realizado no dia 26 de maio, às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube.

Resultados da Copa do Brasil

  1. Internacional 3x2 Athletic-MG: Internacional classificado por 5x3 no agregado
  2. Cruzeiro 1x0 Goiás: Cruzeiro classificado por 3x2 no agregado
  3. Fluminense 2x1 Operário-PR: Fluminense classificado por 2x1 no agregado
  4. Juventude 3x1 São Paulo: Juventude classificado por 3x2 no agregado
  5. Vasco 2x2 Paysandu: Vasco classificado por 4x2 no agregado
  6. Coritiba 0x2 Santos: Santos classificado por 2x0 no agregado
  7. Mirassol 2x1 Bragantino: Mirassol classificado por 3x2 no agregado
  8. Jacuipense-BA 1x4 Palmeiras: Palmeiras classificado por 7x1 no agregado
  9. Ceará 2(2)x(4)1 Atlético-MG: Atlético-MG classificado por 3x3 (4-2 nos pênaltis) no agregado
  10. Remo 2x1 Bahia: Remo classificado por 5x2 no agregado
  11. Chapecoense 2x0 Botafogo: Chapecoense classificada por 2x1 no agregado
  12. Atlético-GO 0(1)x(4)0 Athletico-PR: Athletico-PR classificado por 0x0 (4-1 nos pênaltis) no agregado
  13. Confiança-SE 0x3 Grêmio: Grêmio classificado por 5x0 no agregado
  14. Corinthians 1x0 Barra-SC: Corinthians classificado por 2x0 no agregado
  15. CRB 0x0 Fortaleza: Fortaleza classificado por 2x1 no agregado
  16. Vitória 2x0 Flamengo: Vitória classificado por 3x2 no agregado
Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)

Equipes classificadas para as oitavas de final da Copa do Brasil

  1. Internacional
  2. Cruzeiro
  3. Fluminense
  4. Juventude
  5. Vasco
  6. Santos
  7. Mirassol
  8. Palmeiras
  9. Atlético-MG
  10. Remo
  11. Chapecoense
  12. Athletico-PR
  13. Grêmio
  14. Corinthians
  15. Fortaleza
  16. Vitória

