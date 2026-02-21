Entre tabu recente e glória antiga, São Paulo busca novo ponto de virada em Bragança

Conteúdo Especial

Se o torcedor comparar o São Paulo da estreia da temporada com o time atual, verá cenários bem diferentes. No início do ano, a conversa girava em torno do risco inédito de rebaixamento no Campeonato Paulista e da dificuldade para engrenar. Agora, a equipe disputa uma vaga na semifinal. O duelo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (21), às 18h30, pode simbolizar de vez essa virada. Envolve tabus, a busca por afirmação em 2026 e um sentimento de superação do elenco após um começo de ano político instável e polêmico.

O caminho do Tricolor não foi simples. A classificação veio após um confronto duro contra a Ponte Preta. O São Paulo precisava de uma vitória para avançar às quartas, e ela chegou: 2 a 1, com a assinatura de Jonathan Calleri, que vive um dos melhores inícios de temporada da carreira.

Ao mesmo tempo, reforços como Lucas Ramon - que também marcou o dele - começam a dar seus primeiros passos e representam a identidade de uma nova gestão são-paulina.

Entre os grandes, é o duelo mais complicado desta fase. O Corinthians enfrenta a Portuguesa, o Palmeiras encara o Capivariano e o Santos mede forças com o Novorizontino. O São Paulo escapou de um clássico, mas é o único que terá pela frente um adversário da Série A nesta etapa.

(Arte: Lance!/Icon Sports/Icon Sports)

Mas o fator visitante...

Para compreender o cenário e analisar o São Paulo, é preciso separar as estatísticas do confronto e o contexto do time nos últimos meses.

O jogo terá mando do Red Bull Bragantino. Em 17 partidas disputadas em Bragança Paulista, o São Paulo conquistou seis vitórias, três empates e sofreu oito derrotas.

Nessas condições, o aproveitamento tricolor é de 41%, enquanto o Bragantino registra 53%. O São Paulo marcou 25 gols como visitante, média de 1,5 por jogo, contra 20 do adversário, que tem média de 1,2 por partida. Os dados são do Sofascore.

Um ponto chama a atenção: a última vitória são-paulina em Bragança Paulista ocorreu em 3 de março de 2019, quando venceu por 2 a 0, antes da reforma do Nabi Abi Chedid, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Apesar da vantagem do Bragantino como mandante, o retrospecto geral no estadual favorece o São Paulo. No histórico do Paulistão, o Tricolor soma 17 vitórias, contra 10 do adversário, além de seis empates.

O aproveitamento são-paulino no confronto é de 58%, enquanto o Bragantino tem 36%. Em gols, o São Paulo também leva vantagem, com 53 marcados, média de 1,6 por jogo, contra 32 da equipe de Bragança Paulista, que apresenta média de 1,0 por partida.

(Foto: Arte/ Lance!)

O contexto fora da matemática

Os números são relevantes, mas, quando se trata do São Paulo, o contexto político também "entra em campo". Nos últimos meses, o Tricolor atravessou turbulências institucionais e um ambiente fragmentado. O reflexo apareceu nos resultados.

Hernán Crespo sempre defendeu a blindagem, separar campo e bastidor. Na prática, porém, a realidade foi outra. No início do ano, foi discutido até um possível rebaixamento inédito no estadual, em meio à indefinição do futuro do então presidente Julio Casares.

Nesta segunda-feira (16), completou-se um mês desde a abertura do processo que poderia resultar no impeachment de Casares, que acabou renunciando. Desde então, Harry Massis assumiu a presidência e iniciou mudanças internas.

Houve alterações significativas na diretoria de futebol. Saíram nomes como Márcio Carlomagno, então CEO, e Dedé, ex-diretor social. Chegaram figuras como Rafinha, hoje gerente de futebol e elo entre elenco e diretoria, com presença ativa no vestiário.

A redução do ruído político teve impacto no desempenho. O time soma seis jogos de invencibilidade, a melhor sequência desde agosto de 2025. No Campeonato Brasileiro Série A, também permanece invicto e ocupa a segunda colocação, com sete pontos.

A estabilidade institucional se traduz em rendimento. Artilheiros como Jonathan Calleri já se manifestaram nesse sentido, destacando que, quando não há bagunça, o desempenho flui. As polêmicas não desapareceram, mas perderam volume.

De volta ao passado. Nostalgia?

Existe ainda um elemento histórico que acrescenta peso simbólico ao confronto: a final do Campeonato Brasileiro de 1991. Naquele ano, o São Paulo enfrentou o então Bragantino comandado por Carlos Alberto Parreira, que tinha em campo o jovem Mauro Silva. O título tricolor marcou o início da fase mais vitoriosa da história do clube, que culminaria nas conquistas continentais e mundiais sob o comando de Telê Santana.

Voltando ainda mais no tempo, em 1989, o São Paulo eliminou o Bragantino na semifinal do estadual. Venceu por 1 a 0 no Morumbis, com gol de Ney Bala, e confirmou a classificação com triunfo por 2 a 0 na volta, com gols de Mário Tilico e Raí.

Em 2012, houve outro capítulo decisivo entre as equipes. Também pela semifinal do Paulista, o São Paulo goleou o Bragantino por 4 a 1 no Morumbis e avançou.

Há mais do que uma vaga em jogo. O confronto pode concretizar o início de uma nova etapa para o Tricolor. Em meio a uma nova gestão e com um técnico que encerrou uma seca de títulos justamente no Campeonato Paulista.

