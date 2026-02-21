Fluminense: Cano e Hércules treinam normalmente e podem enfrentar o Vasco

Cano e Hércules treinaram normalmente no CT Carlos Castilho com o elenco do Fluminense neste sábado (21) e estão liberados para enfrentar o Vasco pela semifinal do Carioca. A presença dos jogadores, porém, não é assegurada na relação. Além de ainda estarem recuperando ritmo, o primeiro confronto da decisão é no Nilton Santos, que tem gramado sintético. Esse fatos pode ser um impeditivo principalmente para Germán Cano.

Fluminense em alta e Vasco com problemas: o que mudou desde o confronto da Copa do Brasil?

Arana e Hércules foram vetados pelo departamento médico da partida contra o Bangu. O lateral-esquerdo teve uma entorse no tornozelo esquerdo, mas não teve fratura constatada em exame. O volante se recuperou recentemente de um problema no adutor da coxa esquerda e estava com dores no púbis. Os dois estão disponíveis para o jogo deste domingo.

Cano e Nonato estavam em estado mais avançado. Ambos os atletas estavam em transição para as atividades com o grupo. O atacante argentino se recuperou de uma artroscopia no joelho, enquanto o meio-campista teve lesão na parte anterior da coxa esquerda. Com isso, o Departamento Médico do Fluminense está vazio.

Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Jogadores do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense x Vasco na semifinal do Carioca

O primeiro confronto entre Fluminense e Vasco será no Nilton Santos porque o Maracanã receberá, no mesmo dia, Flamengo x Madureira, pela outra semifinal. A partida de volta do Tricolor está marcada para o dia 1º de março, às 18h, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

📅 Datas e horários das semifinais

Fluminense x Vasco

1 . Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos 2 . Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã

Madureira x Flamengo

1 . Jogo de ida: 22/02 (domingo), 20h30 – Maracanã 2 . Jogo de volta: 02/03 (segunda-feira), 21h – Maracanã