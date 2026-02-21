Com ex-presidentes, Consultivo do São Paulo discute polêmica de ingressos do Morumbis

O Conselho Consultivo do São Paulo se reuniu na última sexta-feira, dia 20 de fevereiro, para discutir polêmicas recentes envolvendo nome de pessoas do clube com supostas vendas de ingressos de shows no Morumbis. A reunião foi convocada após a filha de Massis ser apontada como uma das envolvidas, mas em áudios vazados, Olten Ayres - presidente do Deliberativo -, também foi citado.

Integram o Conselho Consultivo Carlos Augusto de Barros e Silva, Carlos Miguel Castex Aidar, Fernando José P. Casal de Rey, Ives Gandra da Silva Martins, José Carlos Ferreira Alves, José Eduardo Mesquita Pimenta, Julio Casares, Marcelo Abranches Pupo Barboza, Milton Neves, Olten Ayres de Abreu Junior, Paulo Amaral Vasconcelos e Paulo Planet Buarque. A reunião foi marcada de última hora e deve contar com a presença de Harry Massis, que apresentou.

Harry Massis, presidente do São Paulo, participou da reunião (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Como foi a reunião?

Aidar, ex-presidente do São Paulo, e Julio Casares marcaram presença. Inclusive, a dupla chegou a ser bastante cobrada por alguns torcedores que estavam presentes no local. Aidar chegou a ser bastante cobrado por um torcedor que chegou a discutir com ele na porta de onde aconteceu a reunião.

- Você é ladrão, você é safado - disse um dos torcedores.

Julio Casares renunciou ao cargo de presidente em fevereiro, após se tornar alvo de um processo que poderia culminar em impeachment. O Lance! apurou que Casares, Olten Ayres de Abreu Junior e José Eduardo Mesquita Pimenta pretendiam pressionar Harry Massis a deixar o cargo, mas o assunto não veio à tona.

Em comunicado oficial, o Consultivo informou que a reunião ocorreu em razão da "criação de um novo regime na distribuição de ingressos de cortesia, com significativa redução". Confira a nota completa abaixo.

- O Conselho Consultivo do São Paulo reuniu-se para discutir e deliberar sobre a criação de um novo regime na distribuição de ingressos de cortesia, com significativa redução, assim como apurar, se tiver havido, eventuais distribuições incorretas que serão encaminhadas à Comissão de Ética, precedidas de duas sindicâncias externa e interna - disse o comunicado.

Veja momento no qual Aidar foi cobrado por torcedores

Aidar sendo cobrado por um torcedor. pic.twitter.com/hzbzHhY4NO — Anotações Tricolores, por Alexandre Giesbrecht (@jogosspfc) February 20, 2026

