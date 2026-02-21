Fortaleza tem estreia na escalação para enfrentar o Ferroviário

O Fortaleza definiu a sua escalação para enfrentar o Ferroviário neste sábado (21), no Estádio Presidente Vargas, às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Será a estreia do atacante GB, emprestado pelo Vasco.

Na ida, o Leão venceu por 2 a 0: Bareiro abriu o placar e Vitinho fechou a conta. O paraguaio, por sinal, foi vendido pela equipe.

Por ter melhor campanha, o Tricolor do Pici está decidindo o confronto como mandante. Quem avançar terá pela frente o classificado de Ceará x Floresta - o Alvinegro triunfou por 3 a 0 na ida.

Assim, a escalação do Fortaleza de Thiago Carpini é a seguinte: Brenno; Mailton, Lucas Gazal, Luan Freitas e Fuentes; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, GB e Luiz Fernando.

Do outro lado, o Ferroviário de Nuno Pereira vai para o duelo nesta tarde com o seguinte time: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Lucas Black, Brayan e Luan; Yair Mena, Jefinho e Kiuan.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X FERROVIÁRIO

SEMIFINAL (VOLTA) – CAMPEONATO CEARENSE

📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro de 2026, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Canal GOAT (YouTube), TVC Esporte (YouTube) e Jogada (redes sociais)

🟨 Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE);

🖥️ VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE).

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Mailton, Lucas Gazal, Luan Freitas e Fuentes; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, GB e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

FERROVIÁRIO: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Lucas Black, Brayan e Luan; Yair Mena, Jefinho e Kiuan. Técnico: Nuno Pereira.