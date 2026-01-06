O Campeonato Cearense de 2026 começará nesta terça-feira (6). Com o Ceará em busca do tricampeonato e o Fortaleza tentando voltar a erguer uma taça, a edição deste ano vai até março.

A abertura do torneio será com um Maracanã x Ferroviário, nesta terça-feira (6), a partir das 19h (de Brasília). O duelo acontecerá no Estádio Prefeitão, em Maracanaú.

Campeonato Cearense 2026: quais as datas da primeira fase?

O Campeonato Cearense de 2026 terá início nesta terça-feira, 6 de janeiro. O Ceará fará a sua estreia no sábado (10), contra o Floresta. Já o Fortaleza começará sua campanha diante do Ferroviário, no domingo (11). A primeira fase vai até o dia 22 deste mês, com Horizonte x Fortaleza sendo o último confronto.

Os dez participantes estão divididos em dois grupos de cinco. Assim, cada um jogará quatro partidas nesta fase. Veja abaixo os times presentes no Campeonato Cearense 2026:

Ceará (atual campeão) Ferroviário Floresta Fortaleza (atual vice-campeão) Horizonte Iguatu Maracanã Maranguape (subiu como campeão da Série B) Quixadá (subiu como vice-campeão da Série B) Tirol

Campeonato Cearense de 2026: quais as datas da segunda fase e do quadrangular do rebaixamento?

Reunindo os três melhores de cada grupo, a segunda fase do Campeonato Cearense está prevista para começar no fim de semana do dia 25/01. As rodadas seguintes serão nos dias 01/02 e 08/02.

Na segunda fase, as seis equipes continuarão nos mesmos grupos, mas enfrentarão os três adversários da outra chave em turno único. É dessa forma que o primeiro Clássico-Rei deve acontecer. Os dois melhores de cada grupo avançarão à semifinal.

O quadrangular do rebaixamento reunirá os dois piores times de cada chave e possui as mesmas datas. Os dois piores clubes desse turno único serão rebaixados para a Série B do Estadual.

Campeonato Cearense de 2026: quais as datas do mata-mata? Quando é a final?

A disputa de quinto lugar, prevista para o dia 11/02, reunirá em jogo único os dois clubes que não passarem pela segunda fase do campeonato.

Já as semifinais estão programadas para os dias 15/02 e 22/02. Os dois eliminados disputarão o terceiro lugar no dia 01/03, em duelo único.

As finais do Campeonato Cearense estão programadas para os dias 01/03 e 08/03. No mata-mata, empate no tempo normal levará a disputa para os pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate.

Rebaixados no último Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza jogarão a Série B a partir do dia 21 de março.

Campeonato Cearense de 2026: onde assistir?

O Campeonato Cearense de 2026 será transmitido pelos seguintes veículos: TV Verdes Mares, ge.globo/ce, TV Ceará, TVC Esporte Clube, Canal GOAT e FCFTV.

A partida entre Horizonte e Ferroviário, abertura do torneio, será transmitida na televisão aberta pela TV Ceará. Na internet, o jogo será veiculado nos canais do YouTube da TVC e da FCFTV.