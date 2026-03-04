Carlos Miguel pega pênalti, segue invicto como mandante e ajuda Palmeiras a largar na frente pelo título

O goleiro Carlos Miguel foi um dos principais nomes do Palmeiras na vitória por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (4), na Arena Barueri, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Novorizontino. Apesar de não ter sido tão exigido durante o duelo em casa, o camisa 1 foi essencial no momento crucial da partida em casa.

Quando o Verdão vencia por 1 a 0, com gol marcado por Flaco López, o Novorizontino teve um pênalti a seu favor, já nos acréscimos do primeiro tempo. Na cobrança, Robson chutou no meio do gol e Carlos Miguel esperou para fazer a defesa e levar a torcida alviverde ao delírio em Barueri.

— Parabenizar a equipe pelo grande jogo que fizemos, pude ajudar ao máximo atrás, mas nada seria possível sem eles. Levamos uma vantagem boa, sair com um gol na frente é muito importante. Vamos focar, descansar e pensar no próximo jogo — disse Carlos Miguel em entrevista após o jogo.

Esta foi a terceira cobrança de pênalti que o goleiro defende em sua carreira, a primeira com a camisa do Verdão. Antes, já havia salvado o Corinthians e também o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Carlos Miguel está em alta contribuindo para a boa fase do Palmeiras, que além de estar na final do Paulistão, é líder do Campeonato Brasileiro. O arqueiro ganhou espaço na reta final da temporada passada e, com a saída de Weverton, seguiu mostrando serviço e se consolidou como titular absoluto da meta alviverde.

O goleiro ainda entrou em campo para defender um recorde: ainda não perdeu como mandante. Desde que chegou ao Palmeiras, foram 13 jogos - entre Allianz Parque e Arena Barueri -, nove vitórias e quatro empates. Carlos Miguel vem de apresentações importantes, o que deixa o time mais consistente em busca da taça do Estadual, no final de semana, em Novo Horizonte.

Carlos Miguel na temporada pelo Palmeiras:

24 jogos 18 gols sofridos 50% jogos sem sofrer gols 3.5 defesas por jogo 82% bolas defendidas 1 pênalti defendido 4.9 passes longos certos por jogo 1 pênalti cometido

*Os dados acima são do Sofascore